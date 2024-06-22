Hac ibadetini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan’da bulunan 49 Tunuslu hacının hayatını kaybetmesi, Tunus'ta büyük tepkilere neden oldu. Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Diyanet İşleri Bakanı İbrahim Şabi’yi görevden aldığı bildirildi.

Öte yandan, hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı kutsal topraklarda, 11 ülkeden en az bin 81 hacı yaşamını yitirdi. Her yıl on binlerce kişi resmi olarak kayıt yaptırmadan hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidiyor. Kayıtlı olmayan hacı adayları, klimalı alanlara erişemedikleri için yoğun sıcaklığa maruz kalıyor.

Bu trajik olay, hac organizasyonlarının ve hacıların güvenliğinin sağlanması konusundaki eksiklikleri gündeme taşıdı. Tunus'taki eleştiriler, hükümetin hac organizasyonlarını daha iyi yönetmesi ve hacıların güvenliğini sağlamak için daha fazla önlem alması gerektiğine odaklandı.