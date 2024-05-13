Tunus Baro Başkanı Hatem el-Meziyu, Dehmani’nin Tunus Asliye Mahkemesinin kararı doğrultusunda gözaltına alınmasını değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi.

Avukat Dahmani’nin baro merkezindeyken gözaltına alınmasını kınadıklarını belirten Meziyu, "Baro merkezine yapılan baskın Baro’ya yönelik bariz bir saldırı. Baro’ya yönelik saldırıya katılanları gerekli mercilere şikayet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülke genelindeki tüm mahkemelerde Baro üyesi avukatların bir günlük iş bırakma eylemi düzenleyeceklerini belirten Mezio, Dahmani’nin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Tunuslu avukat Sonya Dahmani, 11 Mayıs Cumartesi akşamı Tunus Barosu’na yapılan bir polis baskınıyla gözaltına alınmıştı. Dahmani’nin gözaltına alınma sebebi hakkında açıklama yapılmamıştı.

Yerel basında, Dahmani'nin Sahra Altı Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlere yönelik Tunuslu yetkililerin tutumunu Tv programında eleştirdiği ve Tunus Devleti hakkında “Ne basit bir ülke?” yorumunda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını iddia edilmişti.