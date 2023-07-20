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Açıklamada, güneydeki Tuzer kentinde 9 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının gölgede 48,9 dereceye, güneşte ise 57,3 dereceye ulaştığı kaydedilmişti.

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden 13 Temmuz’da yapılan açıklamada, "benzeri görülmemiş" sıcak hava dalgasının etkisindeki ülkede temmuzun ilk günlerinde ortalama sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği belirtilmişti.

Cenduba Valisi Samir Kuka, dün yaptığı açıklamada, Malula Ormanı'ndaki yangında 8 hektarlık alanın zarar gördüğünü, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, yangından dolayı Malula Sınır Kapısı'nın geçici olarak kapatıldığı, misafirlerin başka sınır kapılarına yönlendirildiği kaydedildi.

Yangın bölgesinde evleri alevlerle çevrelenen 4 ailenin kurtarıldığı bilgisi verilen açılamada, Tunus Kızılayı, Tarım Bakanlığı, Tunus Ordusu ve Sivil Savunma ekiplerinin desteğiyle yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Tunus Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Cenduba vilayetine bağlı Tabarka kenti sınırlarında yer alan Malula Ormanı'ndaki yangının 18 Temmuz’dan bu yana kontrol altına alınamadığı belirtildi.

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