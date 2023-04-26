Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde 3 bin 612 ton bal ihraç edilerek, 10 milyon 946 bin 538 dolar gelir sağlandı.

Yılın ilk üç ayında ABD, İsrail ve Almanya başta olmak üzere 37 ülkeye bal satıldı.

ABD'ye 1713 ton bal ihraç edilerek 4 milyon 334 bin 192 dolar kazanıldı. ABD'yi 1 milyon 803 bin 82 dolarla İsrail, 1 milyon 795 bin 587 dolarla Almanya takip etti.

Türkiye'den geçen yılın ilk çeyreğinden farklı olarak Suudi Arabistan, İrlanda, Çin Halk Cumhuriyeti, Azerbaycan-Nahçıvan ve Kamerun'a da bal satışı gerçekleştirildi.

"Markasız, kötü ambalajlı ürünleri ihraç eden firmalara ağır yaptırım uygulanmalı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'nin çok değerli endemik bitki türlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ülkenin, dört bir yanının farklı bitki türleriyle çevrili olması ve binbir çeşit çiçek varlığıyla kaliteli bal üretimi açısından ön plana çıktığını vurgulayan Gürdoğan, "Ancak hala bir kısım firmaların markaya önem vermeyerek, hakiki ve kaliteli bal yerine son dönemde kalitesiz balları ihracata konu yapması, birçok ülkeden ki bunların başında Kanada yer almaktadır, Türk ballarının geri iadesine neden olmaktadır." dedi.

Gürdoğan, bu durumun sektör ihracatına ve ülke imajına büyük darbe vurduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İlgili bakanlıklar derhal harekete geçerek kalitesiz, markasız, kötü ambalajlı ürünleri ihraç eden bu firmalara ağır yaptırım uygulamalı, ticaretten men etmelidir. Çok büyük zorluklarla kazanılan ihracat pazarlarımız maalesef kötü niyetli firmaların yol açtığı bu olumsuzluklar nedeniyle kaybedilmektedir. Türk balının hak ettiği değeri yurt dışı piyasalarda görebilmesi ve tüketicilerin de güvenle Türk balını tüketebilmeleri için kesinlikle markasız ürünlerin ihracatına müsaade edilmemeli. Ayrıca cam ambalaj dışındaki ambalajlara ve 3 kilogram üzerindeki ambalajlı ürünlerin ihracatına da müsaade edilmemelidir."

Türk balının çok önemli bir ihraç kalemi olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, "Türk balının her bitki türüne göre kategorize edilerek, daha yüksek katma değerden markalı olarak ihraç edilebilmesi için ivedi olarak gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. Hızlı bir şekilde kötü niyetli firmalar da sektörden men edilmelidir." diye konuştu.

AA