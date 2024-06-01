Canan Barlas, 55 yıllık hayat arkadaşı, gazeteci-yazar Barlas'ı anlattı.

Barlas, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü 1967'de bitirdikten sonra Cumhuriyet Gazetesinde işe başladığı ilk gün Mehmet Barlas'la tanışıp sohbet ettiklerini söyledi.

İş çıkışı kendi arabasıyla Mehmet Barlas'ı evine bırakırken evlenme teklifi aldığını dile getiren Barlas, "Ben de 'biraz dalga geçiyordur.' diye düşündüm. Fakat sonra o teklifinin pek dalga olmadığını, 55 yıllık bir evliliğe vardığını gördüm." dedi.

Mehmet Barlas'ın ailesini "iç kalem" şeklinde tanımladığını ifade eden Barlas, onun çocuklarına ve torunlarına düşkün bir insan olduğunu, hayatı boyunca çocukları ve ailesi için elinden gelen her şeyi yaptığını kaydetti.

Özal'la gece yarılarına kadar konuşurdu

İsmet İnönü döneminin bakanlarından ve önemli siyasetçilerinden olan kayınpederi Cemil Sait Barlas'ın oğlu Mehmet'in okuyup entelektüel bir insan olmasına zemin hazırladığını belirten Barlas, eşinin erken yaşta kaybettiği babasının dünyasını kendisine hedef gördüğünü dile getirdi.

Mehmet Barlas'ın Bülent Ecevit, Turgut Özal, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan ile Recep Tayyip Erdoğan gibi dönemlerine damga vurmuş siyasetçilerle ve entelektüellerle yakın dostluklar kurduğunu aktaran Barlas, şöyle devam etti:

"Türk milletini çok seviyordu. Sosyal olaylarda Deniz Gezmiş'le birlikte yargılandı. Fakat ondan sonra dünyanın gidişatına göre Türkiye'nin asıl sahibi gibi davrandı. Yani 'Türk insanı nasıl daha özgür, daha refah içinde yaşatılır?' sorusunun cevaplarını aradı hep. Tabii ki Turgut Özal'ı çok sevdi. Ondan önce babasının kabine arkadaşı olduğu için İsmet İnönü'yle de yakın temasları oldu. Bülent Ecevit ile de öyle oldu. Nitekim Bülent Ecevit zamanında TRT'ye Haber Dairesi Başkanı olarak tayin edildi. Turgut Özal'ın 24 Ocak kararları, dünyaya açılma politikaları onu çok etkiledi. Özal'ı da insan olarak da çok sevdi. Gece yarılarına kadar konuşurlardı. Bir Körfez Savaşı anında sanki aynı savaş masasında gibi defalarca konuştuklarını hatırlıyorum. Böyle bir dostluğu vardı. Sonra 'Ben Turgut Özal'ı yedirmem.' dedi."

Eşini "inanılmaz bir beyin, kültürlü ve entelektüel biri" olarak tanımlayan Barlas, onu bilgi ve hafızasıyla internet öncesi dönemin Google'ı gibi gördüklerini ifade etti.

Mehmet Barlas'ın hayalinde "güçlü, refah içinde ve özgür Türkiye" olduğunu belirten Barlas, "Bunun için solcu olduğu dönemlerden, olayların gelişmesine göre Türkiye'nin sahibi olarak durdu. Yolundan hiç şaşmadı. Yani 'Türkiye'yi ABD’ye nasıl kaptırmayız? Türkiye'nin refahı nasıl oluşur? Dünyadaki en yeni teknolojiler nedir? Biz onları ne kadar kaçırırız, kaçırmayız?' Böyle yaşamının her köşesinde bir Türkiyelilik vardı. Onun için de bayrağa sarılarak gömüldü. Ben de ondan çok büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Aile olarak geçmişten bu yana birçok sanat, iş dünyası, siyaset, basın, reklam ve birçok alandan insanla bir arada olduklarını anlatan Barlas, eşinin insani yönünün kuvvetli olması ve insanlarla eşit ilişki kurması dolayısıyla Türkeş, Erbakan ve Özal gibi siyasilerin yanı sıra bazı sanatçıları çok defa evlerinde ağırladıklarını kaydetti.

"Tayyip Bey, bize vefalı bir dost oldu"

Mehmet Barlas'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisine de değinen Barlas, "Tayyip Erdoğan'ı kendini çok iyi yetiştirmekte olan biri olarak görüyordu. Son zamanlarda çok da sevip beğeniyordu. Bir kere Tayyip Erdoğan'ın sözünde durması, vefalı olması, çalışkan olması, halktan yana olması onu etkiliyordu. Onun için de aynı Turgut Özal'a dediği gibi son zamanda 'Ben Tayyip Erdoğan'ı da yedirmem.' dedi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Barlas'ı hastalık döneminde de bırakmadığını vurgulayan Barlas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman geldi, onu aradı, sordu. Tayyip Bey, bize vefalı bir dost oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Tayyip Bey telefon etti. 'Mehmet Abi ne diyorsun, bak yine aldık.' diyerek seçim sonuçlarını sordu. 'Ya ben senin için ne diyeyim? Ben hayatımda bir kere seçim kazanmadım, sen 20 kere seçim kazandın. Benim sana söyleyecek bir şeyim yok, arkandayım.' diye yanıt verdi. En son konuşmaları öyle oldu."

Mehmet Barlas'ın kendilerinde bıraktığı boşluğu düşünmeye bile başlamayı istemediklerini dile getiren Barlas, hem cismen hem fikren hem de insanlık olarak onun varlığını yok saymanın çok zor olduğunu söyledi.

Mehmet Barlas'ın yazdıkları ve duruşu dolayısıyla yaklaşık 30 kez işinden olduğunun altını çizen Barlas, "Televizyondan, yorumdan, programdan, yazıdan, röportajdan dolayı, döne döne her darbede, her hükümet değişikliğinde işsiz kaldı. Fakat bu işsizlikten eve bile pek bahsetmezdi. Ben telefon konuşmalarından anlardım ki işi bitmiş onun. Gayet gülerek, müzik dinleyerek falan gelecek zamanı beklerdi. Yalnız 28 Şubat'ta karı-koca ikimiz birden aynı günde, hiçbir sebep olmadan işten çıkarıldık. Kartel kurulduğu için almadılar da geriye. Sonra Mehmet Yeni Şafak'a girdi." diye konuştu.

Mehmet Barlas

Aslen Gaziantepli olan Barlas, 1942'de Ankara'da dünyaya geldi. İnönü dönemi bakanlarından hukukçu Cemil Sait Barlas'ın oğlu ve Yargıtay üyesi Mehmet Sait Bey'in torunu olan Mehmet Barlas, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1971'de bitirdi.

Gazeteciliğe babasının kurduğu Son Havadis gazetesinde başladı. Üniversite eğitimi sonrası ise Cumhuriyet gazetesinde çalıştı. Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği bir yarışmada inceleme dalında birincilik ödülü kazandı. Son Havadis, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Sabah, Akşam, Yeni Şafak gibi gazetelerde çalıştı. Köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı. TRT Haber Dairesi'nde, ATV ve NTV gibi gibi kanallarda ise haber ve yorum programları yaptı.

Türkiye'de "Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları", "Türkiye Üzerine Pazarlıklar", "Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi", "Dün Dündür Mehmet Barlas" adlı kitapları kaleme aldı.

Canan Barlas'la evli olan Mehmet Barlas'ın Cemil ve Ela adında iki çocuğu bulunuyor.

Barlas, 1 Haziran 2023'te İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.