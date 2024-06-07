Bilim ve Eğitim Bakanlığının bu önemli süreçlere katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Emin Amrullayev, Türk dili ülkeler arasındaki sürdürülebilir ve sağlıklı iş birliğinin temelinin gençlik olduğunu vurguladı. Bakan, bu TDT çerçevesinde genel eğitim kurumlarının öğrenci değişiminin okul çocuklarımızın ortak tarih, kültür ve gelenekleri tanımasına olanak sağladığını kaydetti.

Emin Amrullayev, hem çerçevesinde hem de TDT üyesi ülkelerle ikili işbirliği ilişkilerinin bugün de başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, işgalden kurtarılan topraklarda kardeş ülkelerin desteğiyle inşa edilen okullar ve yapılan diğer çalışmaları değerlendirdi. ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve kardeşliğin bir başka sembolü olarak.

Bakan, konuşmasının sonunda TDT üyesi ve gözlemci ülkelerle ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik önümüzdeki hedeflere değindi.

Daha sonra diğer konuklar bilim ve eğitim alanında iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda konuştular.

Konuşmaların ardından toplantı gündeminde yer alan konular görüşüldü.

HABER: SAMİR ASLANDI