Türk Yahudi Toplumu'nun ileri gelen gazetecilerinden İstanbul doğumlu Rafael Sadi vefat etti. Türkiye dostu olarak bilinen Rafael Sadi'nin kızı, babasının uykusunda öldüğünü söyledi.

Sadinin ölüm sebebinin henüz bilinmediğini belirtildi.

ERDOĞAN’IN SINIF ARKADAŞIYDI

Odatv internet sitesinde köşe yazarlığı yapan Sadi, aynı zamanda kendisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversiteden arkadaşı olduğunu söylemişti. Geçmiş zamanlarda katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile üniversite yıllarında sıra arkadaşı olduklarını belirtmişti.

İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği’nden paylaşım

İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından Sadi’nin vefatı üzerine bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda;

"Aslen İstanbullu olan İsrailli gazeteci ve yazar Rafael Sadi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk Yahudi Toplumu'na, İsrail ve Türkiye basın camiasına başsağlığı diliyoruz. Yehi Zihro Baruch"denildi.

HABER:DUHA SENA OSKAY