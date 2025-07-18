YAFEM/ 28. TÜRK BOYLARI TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ BAŞLADI

Yalova Folklor Eğitim Merkezi’nin (YAFEM), pandemiye rağmen, 28 yıldır aralıksız düzenlediği TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ, 18 Temmuz Cuma günü, Engelsiz Kafe salonunda resim ve el sanatları sergisinin açılmasının ardından, konuk ekiplerin Deprem Anıtı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na gerçekleştirdikleri “Şölen Yürüyüşü” ile başladı.

Yalova merkezli bölgesel bir şölen olarak kutlanan Türk Boyları Kültür Şöleni’ne bu yıl Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Güney Osetya, Gagavuzya, İran, Kuzey Osetya, Kabardin, rak ( Kerkük Türkmenleri) Kırgızistan, Kırım, KKTC, Kosova, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan (Novi Pazar- Sancak), Romanya (Kırım Tatarları), Romanya (Sekel Türkleri) ve Tataristan katılıyor.

7 gün boyunca Yalova, ilçeleri, Gemlik ve Bursa’da yapılacak etkinliklerle kutlanacak olan 28 Türk Boyları Kültür Şöleni’nin Gala Gecesi saat 21:00’de Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

Türk Boyları Kültür Şöleni kapsamında, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00’te Yalova Halk Eğitim Merkezi’nde bir konferans verecek.