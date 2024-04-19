Türk takımları, çeyrek final aşamasının sona erdiği Avrupa kupalarında bu sezon 48 maça çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 48 maçın 29'unu kazanan Türk temsilcileri, 5 beraberlik, 14 de yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 99 kez havalandırıp kalesinde 68 gol gören Türk takımları, 48 karşılaşmada yüzde 60'lık galibiyet oranına ulaştı.

Sezon öncesi UEFA ülkeler sıralamasında 13. sırada bulunan Türkiye, alınan sonuçlarla 9. basamağa yükseldi.

Elemelerden 3 takım gruplara kaldı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un eleme maçlarında boy gösterdiği Avrupa serüveninde 3 takım gruplara kalmayı başardı.

Elemelerde 6 maça çıkan Adana Demirspor, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı, 12 gol atıp 8 gol yedi.

Akdeniz temsilcisi, play-off turunda Belçika'nın Genk takımına penaltı atışları sonucunda elenerek gruplara kalamadı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise eleme ve play-off maçlarında rakiplerini geçerek grup müsabakalarında boy göstermeye hak kazandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunda 3. oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ve Norveç'in Molde ekiplerini eleyerek gruplara kaldı.

Eleme ve play-off turunda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.

A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla eşleşen sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayarak 5 puan topladı. Okan Buruk'un öğrencileri, 6 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Manchester United'ın önünde grubu üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etse de play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımına elenmekten kurtulamadı.

Avrupa'da 14 karşılaşmada boy gösteren sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı, 26 gol atıp 24 gol yedi.

Fenerbahçe çeyrek finalde elendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, grup aşamasına kadar oynadığı 6 maçın tamamını kazanmayı başardı.

Sırasıyla Moldova'nın Zimbru ve Slovenya'nın Maribor ekiplerini eleyerek play-off turuna yükselen sarı-lacivertli takım, bu turda ise Hollanda'nın Twente takımını iki maçta da yendi ve gruplara kaldı.

H Grubu'nda Danimarka'nın Nordsjaelland, Bulgaristan'ın Ludogorets ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarıyla eşleyen İsmail Kartal'ın öğrencileri, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayarak 12 puan topladı. Rakip filelere 13 gol atan sarı-lacivertli takım, kalesinde ise 11 gol gördü ve grubu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı geçen Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan ekibi Olympiakos'a elendi.

Bu sezon çıktığı 16 Avrupa müsabakasında 12 galibiyete imza atan Fenerbahçe, 4 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, bu karşılaşmalarda 40 gol attı, 17 kez kalesini gole kapatamadı.

Beşiktaş grupları geçemedi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme maçlarında oynadığı 6 maçı da kazanan Beşiktaş, bu performansını gruplara yansıtamadı.

Eleme turlarında Arnavutluk'un Tirana ekibini ve ardından Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımını saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, play-off turunda ise Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 2 maçta da mağlup ederek gruplara yükseldi.

Belçika'nın Club Brugge, Norveç'in Bodo/Glimt ve İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleyen siyah-beyazlılar, beklentinin altında kaldığı gruplarda çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle üçüncü sırayı aldı. Beşiktaş, bu maçlarda 7 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde ise 14 gol gördü.

Eleme ve grup karşılaşmalarında 12 maçta boy gösteren siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı, 21 gol atıp 19 gol yedi.