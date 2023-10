Ankara

Karakan, hokeyin Avrupa ülkelerine göre Türkiye'ye geç geldiğini belirterek, "Aslında 1919'larda Türkiye'de hokeyin ligi var. O dönem Fenerbahçe, Galatasaray, hatta Trabzonspor ve Altınordu'nun takımları var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonlukları var ama Milli Mücadele yıllarından sonra 2002'ye kadar sekteye uğramış. 2002'de federasyonumuz kuruldu." diye konuştu.

Türkiye'de 2003'te ilk hokey kulübünü kuran kişi olduğunu hatırlatan Karakan, "Çok yeni bir federasyon olmasına rağmen bazı yaş gruplarında Avrupa'nın en iyi 8 ülkesi, bazılarında da 16'sı arasındayız. Tabii Avrupa’da onların 100'lerce yıl hokey oynadıklarını ve bu kültürü çok özümsediklerini, çok teknik elemanlar yetiştirdiklerini biliyoruz." dedi.

Hokeye büyük bir emek harcandığını aktaran Karakan, "Türkiye'de şu anda hokeyin geldiği nokta Avrupalıları şaşırtıyor, onlar bize 'bu kadar hızlı bir gelişme nasıl oldu' diye soruyorlar. Onun için Avrupa'daki yerimiz iyi. Mesela kadınlarda hokey5'te (genç kategorisi) Avrupa üçüncülüğümüz var, hokey5'te hedefimiz Gençlik Olimpiyatları'na gitmek. Kadın A Milli Takımımız, salon hokeyinde direkt Avrupa Şampiyonası'nda (Championship), Avrupa'nın en iyi 8 ülkesi arasında. Almanya'nın, Hollanda'nın, İspanya'nın, Belçika'nın olduğu grupta buralara kolay gelinmiyor. En alt liglerden buraya geldik. Bu Türk hokeycilerin başarısı." ifadelerini kullandı.

"Milli sporcularımızın altyapıdan yetişmesi gerekiyor"

Hokey adına bu işi en iyi yapan ülkelerden eğitimciler getirdiklerini vurgulayan Karakan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da destekleriyle Türk hokeyi kısa zamanda çok iyi bir seviyeye geldi. Çünkü tesislerimiz yoktu, sporcumuz yoktu, kimse bu sporu bilmiyordu. Yani sıfırdan bir branş şu anda Avrupa'nın en iyi 8 ülkesi arasına girebiliyorsa bu mucizedir. Halihazırda da tesislerimiz çok yeterli değil." şeklinde konuştu.

Alt yaş gruplarındaki başarıyı büyüklere de taşıyabilmek için önem verdiklerini anlatan Karakan, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizde ilk işimiz altyapının sağlam yapılması olmuştur. Altyapıdan sporcuları sürekli yukarıya taşıyacaksınız ve bu sürdürülebilir olacak. Bizim milli takımlarda sporcu transfer etme şansımız da yok. Onun için kendi milli sporcularımızın altyapıdan yetişmesi gerekiyor. Federasyon olarak altyapıya çok yatırım yaptık. Bu bir süreç, şimdi bunun meyvelerini görüyoruz. Şu anda kadınlarda Avrupa gol kraliçesi olan kızımız U16'lardan yetişip geldi."

Karakan, akademi eğitimi için ise "Olimpiyat şampiyonu olan ülkelere baktığınızda akademi var. Hollanda da Belçika'da, Almanya'da hokey akademisi var. Akademide hokeyle ilgili dünyadaki bütün yenilikler, gelişmeler hepsi sunuluyor. Ek olarak psikologlar geliyor, matematik eğitimi, yabancı dil spor İngilizcesi, bir paket program uyguluyoruz." dedi.

"Olimpiyat için tüm müştemilatıyla bir kamp eğitim merkezi yapılmalı"

Hokeyin Türkiye geneline yayıldığını belirten Karakan, "Hokey, Gaziantep ve Alanya'da oynanıyor görünüyor ama aslında hokey şu anda Türkiye'nin her yerinde oynanıyor. Tabii ilk çıkışında Gaziantep takımları başarılılardı, hatta Türkiye'nin her tarafına hokeyci gönderdiler, orası bu işin lokomotifi oldu. Şu an Türkiye'nin her yerinde oynanıyor, Muğla'da, Aydın'da, Denizli'de köylerde, ilçelerde hokey oynanıyor ama ön planda değil çünkü oralarda saha yok. Gaziantep'te, Osmaniye'de, Kahramanmaraş'ta, Konya'da tesis olduğundan dolayı onlar ön plana çıkıyor." şeklinde konuştu.

"Olimpiyat hedefi, hayali bir hedef değil kısa sürede de ulaşılabilir bir hedef" diyen Karakan, şöyle devam etti:

"Olimpiyat için tesis anlamında da altyapınızın olması lazım. Bunun dosyasını da Sayın Bakanımıza arz ettim. Madem ki bu bir olimpik branş, olimpiyat hedefi de var, ona ulaşabilecek sporcu altyapısı da var, o zaman bunu tesisle desteklemek gerekiyor. Mesela hokeyin tüm müştemilatıyla bir kamp eğitim merkezinin olması gerekiyor. Bazı illerde sporcularımız gayri nizami sahalarda hokey oynuyor. Yani topun hızı, kayganlığı bunun bir matematiği var, o takdirde normal hokey sahası lazım. Bu kamp eğitim merkezi yapılırsa çok nitelikli hokeyciler yetişir, olimpiyatlara da katılırız. Bu tesis yapılsın 2028 olimpiyatlarını zorlayabiliriz."

Karakan, bu tesisler için Alanya'yı düşündüklerini, buradaki Alaattin Keykubat Üniversitesi ile Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'ndeki hokey eğitimi ve saha alanlarıyla bu tesis için cazip olduğunu söyledi.

"Hokeyi denesinler zaten denediklerinde hepsi hokeyci olacak"

Hokey oynarken vücudun bütün organlarının çalıştığına dikkati çeken Karakan, "Hokeye başlayan sporcu bir daha bırakamıyor. Bütün ailelerin çocuklarını yeteneğine göre mutlaka bir spor branşına göndermesini arzu ediyorum ama hokeyi de denesinler. Zaten denediklerinde hepsi ailecek hokeyci olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal projelere hokeyin de katıldığını hatırlatan Karakan, "Çocukların sporla hayata kazandırılması için sosyal projeler de yaptık. Dar gelirli ailelerin çocuklarına, dezavantajlı çocuklar (sokak çocukları) için hokey oynama projesi geliştirdik. Çocukları spor vasıtasıyla topluma kazandırmayı amaçladık ve başarılı da olduk. Çocukları topluma kazandırmak milli bir görevdir. Sonra bu iş 'Sokaktan Avrupa'ya' manşetiyle gazeteye yansıdı. İskandinav ülkelerinden gazeteci heyeti geldi. Dünyada örneği yok bunu bize anlatın dediler. TRT Belgesel kanalında da projenin 4 kez belgeseli yayınlandı. 'Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü"nü de vermişlerdi." şeklinde konuştu.