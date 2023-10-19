





İstanbul

Türk Kızılay Sütlüce Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, insani yardım teşkilatları olarak Gazze'de yaşananlardan büyük acı duyduklarını söyledi.

İsrail'in önceki gün gerçekleştirdiği saldırının çok tehlikeli bir gelişmenin kapısını araladığını belirten Altan, "Bizler çatışmalarda sivillerin korunmasına çalışırken, çatışmanın bir tarafı çocukların, yaşlıların, yaralıların, doktorların, hemşirelerin, sivillerin olduğu bir hastaneyi vurdu. Eğer insanlık buna büyük bir tepki göstermezse hiçbir çatışmada sivilleri korumak bundan sonra mümkün olmayacaktır." dedi.

Türk Kızılayın işinin dünyanın neresinde olursa olsun acı çeken insanlara yardım ulaştırmak olduğunun altını çizen Altan, bunun için dünyanın 19 ayrı noktasında delegasyonlarının bulunduğunu hatırlattı.

Delegasyonların olmadığı yerlere de anında ulaşmanın bir yolunu bulduklarını vurgulayan Altan, "Acıları tamamen dindiremesek de hafifletiyoruz. Ancak hemen yanımızda Gazze'de milyonlarca sivile el uzatamıyoruz. Bu durum bizleri kahrediyor." diye konuştu.

Altan, "Tüm insanların temel insani yardıma ulaşma hakkı vardır. İsrail'i bu ilkelere uymaya davet ediyoruz. Gazze'ye insani yardım ulaştıracak kapıların bir an önce açılmasını istiyoruz ve bekliyoruz. On yıllardır açık hava hapishanesi halindeki bir toprak parçasında yaşayan Gazzelilere de derman olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hastane saldırısının ardından Gazze'deki sağlık ihtiyaçlarının en tepe noktaya yerleştiğini vurgulayan Altan, "Gazze'ye bir an önce gönüllü doktorların, ilaçların, tıbbi malzemelerin ve hastaneleri çalıştıracak akaryakıtın girmesine izin verilmesi gerekiyor. İnsanlar bombalardan ölmezlerse sağlık hizmeti alamadıkları için ölecekler. Biz bunu seyretmek istemiyoruz." dedi.

Türkiye'den insani yardım malzemesi taşıyan 3 uçak gönderdiklerini hatırlatan Altan, şöyle konuştu:

"Mısır'da hazırlıklarımızı yaptık. Yardım için sınır kapılarının açılması halinde Gazze'deki insanlara el uzatabileceğiz. Ancak Gazze tamamen yıkılmış durumda. Ortaya çıkan bu büyük ihtiyacı hiçbir sivil toplum teşkilatının karşılaması mümkün değil. Bunun için hayırseverlerin daha fazla desteğine ihtiyaç duyuluyor. Bizlere vereceğiniz her destek, Gazzeliler için bir ilaç, bir battaniye, bir lokma yemek ve temiz bir su olacak."

Gazze için ortak yardım kampanyası

İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal da İsrail'in ABD başta olmak üzere batılı devletlerin himayesi altında Filistinliler üzerindeki saldırılarının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyledi.

İsrail'in özellikle okul, hastane, mahalle demeden tam bir etnik temizlik mantığıyla yürüttüğü saldırılarını nefretle telin ettiklerini belirten Akbal, "Filistin davası ne sadece Filistinlilerin ne de Arapların bir davasıdır. Bu dava hepimizin, bu ümmetin davasıdır. Bu dava özünde bir insanlık sorunu, mazlum bir milletin varoluş sorunu, bir insan hak ve hürriyetleri sorunudur." ifadelerini kullandı.

Akbal, uluslararası toplumun, İsrail ve ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayarak artan saldırganlığını sona erdirmek için süratle harekete geçmesi yönünde çağrıda bulundu.

Türk Kızılay koordinasyonunda Gazze için bugün ortak bir yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Akbal, "Ekmeğimiz, suyumuz, ilacımız, battaniyemiz kardeşlerimizindir. İnşallah Filistin'i ve gönüllerimizi yakan ateş, bu rahmet kampanyasıyla bir nebze olsun dinecektir." dedi.

Akbal, 67 ülkede 354 sivil toplum kuruluşu üyesi bulunan bir STK çatı örgütü olarak, İslam dünyasındaki tüm kurum ve kuruluşları birlik ekseninde ortak hareket etmeye ve kampanyaya destek vermeye davet ettiklerini söyledi.

Yeniden söz alan Türk Kızılay Genel Müdürü Altan ise Türkiye'nin şu anda El Ariş limanına bir yardım gemisi gönderme hazırlığında olduğunu belirterek, "İlk etapta nakdi yardımlar yapılırsa, Mısır'dan alışveriş yaparak içeriye sokmak daha kolay." diye konuştu.