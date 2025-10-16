BURSA (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 53'üncüsü düzenlenen MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya sektörünün 200 ülkeye ihracat yaptığını söyledi.

Güleç, Türk mobilya sektörünün her geçen gün kendisini geliştirdiğini belirterek, sektörün 2030'da 12 milyar dolar ihracat hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Mobilya sektörünün bu yılın ocak-eylül döneminde 3 milyar 373 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Güleç, '(Bu yılı) 4,5-4,6 milyar dolar aralığında kapatacağız. Yıl sonu hedefimizi yakalayacağız ama tabii ki biz mobilya ihracatını daha fazla artırmak istiyoruz. 2030 ihracat hedefimiz 12 milyar dolar. Dolayısıyla bunu yakalayabilmemiz için pazarları kaybetmememiz lazım.' diye konuştu.

İhracatçıların desteklenmesi taleplerinin olduğuna değinen Güleç, şöyle devam etti:

'Tasarıma, kaliteye daha fazla önem veren bir sektörüz. Türkiye mobilya sektörünün dünyada bilinirliği var. 200 ülkeye mobilya ihracatı yapan dünyanın ilk 10 mobilya ülkesi arasındayız. Dolayısıyla bizim pazar kayıplarımız başka ülkeler için bir avantaja dönüyor. O avantajları sonra geri almak biraz zor oluyor. Onun için biz biraz daha verimliliği ön plana almamız lazım.'

'Türkiye'nin ihracatı içindeki payımızı 4 kat artırdık'

Güleç, mobilya sektörünün son 25 yılda büyük başarı elde ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin dünya mobilya ticaretinden yüzde 2 pay aldığını vurgulayan Güleç, 'Son 20 yılda Türkiye'nin ihracatı içindeki payımızı 4 kat artıran bir sektör olduk. Yerel kalkınmayı destekleyen yüzde 80 yerli ve milli olan bir tasarım sayesinde sürekli aslında bir anlamda da kilogram fiyatımızı da artıran ve Türkiye'nin ihracat değerine katkı sağlayan bir sektör.' ifadelerini kullandı.

Güleç, mobilya sektörünün istihdam dostu da olduğunu belirterek, 'Biz mobilyacılar olarak bu seneyi önümüzdeki senenin bir hazırlığı olarak görüyoruz. Dünya değişiyor, dünya konjonktürü değişiyor ve tüketici talepleri değişiyor. Bunun için mobilyacılarımızın biraz daha ev ödevlerini de yerine getirmesi lazım. Bunlar, sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi, belgeler düzeni anlamında.' dedi.

Ahmet Güleç, Orta Doğu'da huzurun hakim olmasını dilediklerini ifade ederek, 'Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da sonuçlanması ümidimiz var. Eğer bu 2 faktör istediğimiz gibi ilerlerse önümüzdeki sene ihracat hedefimiz, dolar bazında yüzde 10 artışla 5 milyar doları aşacak şekilde olacak.' diye konuştu.

ABD pazarının da mobilya sektörü için önemli olduğunu vurgulayan Güleç, '(ABD) Dünyanın en büyük müşterisi, burayı çok önemsiyoruz. Özellikle Türk cumhuriyetleri ve yükselen Afrika'yı da çok önemsiyoruz çünkü Afrika'da da Türk mobilyası bir marka. Ana pazarımızın ise yüzde 50'sini Avrupa Birliği ülkeleri oluşturuyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Mustafa Bikeç