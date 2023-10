Antalya

Ergin, Paris Olimpiyat Oyunları'na ilişkin çalışma planları ve hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, 2024'ün "olimpiyat yılı" olduğuna dikkati çekti.

Olimpiyatlara klasik yay erkeklerde takım halinde katılma hakkını elde ettiklerini hatırlatan Ergin, "Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, elde ettikleri dünya ikinciliğiyle hem ülkemize ilk erkek takım madalyasını hem de 23 yıl aradan sonra Paris Olimpiyatları'nda takım halinde temsil hakkını kazandırmış oldular." diye konuştu.

Ergin, Avrupa Okçuluk Federasyonunun kıtasal kota yarışmasının tarihini iki ay öne alması nedeniyle de klasik yay kadınlarda çalışma takviminin başlangıcını yarışmaya hazır olabilmek adına öne çektiklerini anlattı.

Hazırlık kampı 16 Ekim'de Antalya'da

Planladıklarından daha kalabalık ekiple, 10 kişilik kadroyla çalışmaları başlatacaklarını duyuran Ergin, "16 Ekim'de Antalya'da gerçekleştireceğimiz 2024 milli takım hazırlık kampıyla 10 kadın, 6 erkek olmak üzere 16 sporcuyla Paris Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarına devam ediyor olacağız. Klasik yaylarda erkeklerde ve kadınlarda tüm kamp süreci aslında bir seçme süreci gibi devam edecek. Hem kamplarda hem sporcularımızın olimpiyatlar öncesi katılacağı ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcuları belirlemeye çalışacağız. Paris 2024'te olabildiğince en iyi kadroyla yer alıp, madalya ve madalyalar için yarışmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ergin, öncelikli hedeflerinin mayıs ayının ilk haftasında Almanya'nın Essen kentinde yapılacak kıtasal kota yarışması olduğunu vurguladı.

"Biz hazırlıklarımızı çok iyi planladık"

Son dünya kota yarışmasının haziran ayında Antalya'da gerçekleştirileceğini, kadın sporcular için bireysel ya da takım olarak kota kazanıp, olimpiyatta en az beş ya da en az dört madalya için yarışabilir hale gelmeyi planladıklarını belirten Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda güçlü bir kadromuz var. Özellikle erkeklerde son dünya ikincisi olarak ve yine bireysel erkeklerde Mete Gazoz'un kazandığı dünya şampiyonluğuyla olimpiyatlara madalyanın en büyük favorilerinden biri olarak gideceğiz. Tabii olimpiyat oyunları her zaman sürprizlere açık bir ortamdır. Aynı sporcularla aynı mesafeden ok atsanız bile, o olimpiyat tahtalarının önünde ok atmak her okçuyu heyecanlandırır, her sporcunun olabildiğinden farklı performans göstermesine neden olabilir. Biz hazırlıklarımızı çok iyi planladık ve gerçekleştirmek istiyoruz."

Her sporcuya ayrı çalışma programı uygulanacak

Ergin, kampta öncelikle sporcuların mevcut performans durumlarını kayıt altına almak için performans testleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Teknik ekiple sporcuları analiz edeceklerini dile getiren Ergin, "Diyetisyenimiz, kuvvet gelişim uzmanımız ve psikoloğumuzla birlikte sporcularımızın önümüzdeki dönem bireysel olarak neye ihtiyaçları olduğunu tespit edip, bu ihtiyaçlara yönelik her biriyle ayrı çalışma programı gerçekleştireceğiz. Olimpiyat oyunlarına kadar sürdüreceğimiz çalışmalarda 10 kişilik de teknik kadro olacak. Bu şekilde kalabalık bir ekiple kendi alanında uzmanlaşmış, kendi alanında birbirinden bağımsız planlar yaparak, parça parça planları bir araya getirdiğimiz çalışma sistemimiz var. Bunun çok faydasını gördük. Amacımız tabii ki bu faydayı arttırmak ve olimpiyat oyunlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." değerlendirmesinde bulundu.