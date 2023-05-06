ANKARA AA- Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için yurt dışında oy verme işlemlerine başlandı.

Türk seçmenler, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı.

Oy vermek için sandığa gelen vatandaşlar, Aşkabat Büyükelçiliğinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme sürecinin başladığı Türkmenistan'da yeterli sayıda Türk seçmen olduğu için büyükelçilikte sandık kurulduğunu ve seçmenlerin 6-7 Mayıs'ta oy kullanabileceklerini belirtti.

Oral, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması durumunda ülkedeki Türk seçmenlerin, Aşkabat Büyükelçiliği'nde 20-21 Mayıs'ta oy kullanabilecekleri bilgisini verdi.

Pakistan'daki Türk seçmenler, başkent İslamabad ile Lahor ve Karaçi kentlerinde, yerel saat ile 09.00'dan itibaren, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ile Lahor ve Karaçi Başkonsolosluklarının önünde sabah saatlerinde oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.

Ülkenin üç şehrindeki Türk seçmenler, 6-7 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 09.00-21.00 saatlerinde oy verebilecek.

Pakistan'da ilk defa sandıklar kuruldu

Türkiye'deki bir seçim için ilk defa sandıkların kurulduğu Pakistan'da, 1200'ün üzerinde kayıtlı seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'da ilk defa Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi yapıldığını belirterek, ülkedeki gurbetçilerin vatandaşlık haklarını yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Paçacı, oy verme işleminin yarın tamamlanmasının ardından sandıkların 8 Mayıs sabahı Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.

Seçmenler, ilk kez sandık kurulan ülkede yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı, oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. 7 Mayıs akşamına kadar sandıklarda oy kullanılabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Litvanya'da toplam 795 seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Barış Tantekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanma işlemlerinin bu sabah itibarıyla başladığını belirterek, "Vatandaşlarımızı gün içinde bugün için akşam 21.00'e, yarın da sabah 09.00'dan 21.00'e kadar Büyükelçiliğimize bekliyoruz." dedi.

Tantekin, vatandaşların kimlik kartlarını yanlarında getirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Yabancı kimlik kartı ile oy kullanılmıyor. 12 saat boyunca kesintisiz şekilde sandıklarımız açık olacak." ifadelerini kullandı.

Yurt dışı seçmen kaydı olan vatandaşların da istedikleri, sandık açılan bir Türk misyonunda oy kullanabileceklerini hatırlatan Tantekin, "Bizim komşularımıza baktığımız zaman Belarus ve Polonya'da sandıklar açılıyor. Letonya'da sandık yok. Dolayısıyla komşu ülkelerden seçmenlerin de gelip oy kullanabilmesi mümkün." diye konuştu.

Fas’taki Türk seçmenler, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliğinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 700 seçmen için kurulan sandıkta oy verme işlemi, 7 Mayıs Pazar akşamı sona erecek.

Türk seçmenler, ilk kez sandık kurulan ülkede, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek.

Seçmenler, 7 Mayıs saat 21.00'e kadar sandıklarda oy kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Estonya'da toplam 776 seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Tallinn Büyükelçisi Başak Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oylama işlemlerinin problemsiz başladığını belirtti.

Türkoğlu, ilk oyun 09.45 itibarıyla kullanıldığını belirterek, "Hem vatandaş hem siyasi parti temsilcileri hem de müşahitler, kısacası herkes uyum içinde ve sorumluluk bilinciyle görevini yapıyor olmanın heyecanını yaşıyor." ifadesini kullandı.

Türk seçmenler, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı. Oy vermek için sandığa gelen vatandaşlar, Büyükelçiliğin önünde sıraya girdi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'da oy kullanma işleminin 6 ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

Yurt dışı seçmen kaydı olan tüm Türk vatandaşlarının oy kullanabileceğini kaydeden Angılı, "Ben Priştine'de, tüm Kosova'da yoğun bir ilgi olacağını düşünüyorum. Bu sene 151 temsilciliğimizde, 73 ülkede oy kullanmak mümkün, bunların sayısını da 2018'e göre artırdık. İnşallah tüm milletimiz, ülkemiz için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Angılı, oyların Kosova'dan güvenli şekilde Türk Hava Yolları ile İstanbul'a götürüleceğini ve hakkı olan siyasi parti temsilcilerinin de bu sürece eşlik edebileceklerini söyledi.

Kosova'da yaşayan Türk vatandaşlarından Zeki Korkut da "Seçimimizi yapacağız, bir demokratik hakkımız için buradayız. Teşekkür ediyoruz, inşallah iyi olur." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Kosova'da kayıtlı 2 bin 192 seçmen başta olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, ülkedeki Priştine Büyükelçiliği ve Prizren Başkonsolosluğunda oy kullanabilecek.

Kosova'da oy verme işlemi 7 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de sona erecek.

Başkent Podgoritsa'daki Türk vatandaşları, yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Karadağ'da 1704 kayıtlı Türk seçmen için oy verme işlemleri, 7 Mayıs saat 21.00'e kadar sürecek.

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan da elçilik binasındaki 1 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Kalkavan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede Türkiye'deki bir seçim için bu yıl ilk kez oy kullanıldığına dikkati çekerek, "Karadağ'da yaşayan vatandaşlarımızın sayısı hızla gün geçtikçe artıyor. Karadağ'da son 3 ayda 2 bin yeni oturum izni verildi. Bir sonraki seçimlerde sayının çok daha fazla olacağını tahmin edebiliyoruz." dedi.

Kalkavan, "Vatandaşlarımız teveccüh gösterdi, sabahın erken saatlerinden itibaren Büyükelçiliğimize gelmeye başladılar. Biz de gerekli hazırlıkları yaptık, vatandaşlarımız, demokratik haklarını kullanarak oylarını veriyorlar." şeklinde konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 2 bin 808 vatandaşın bulunduğu Malta'da, Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğinde oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başladı.

Oy verme işleminin bugün ve yarın 09.00-21.00 saatlerinde yapılacağı Büyükelçilikte her gün ikişer sandık kurulacak.

Malta'daki Türk vatandaşlarının seçime büyük ilgi gösterdiği ve Büyükelçiliğin önünde kuyruk oluşturduğu gözlendi.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanma işleminin sorunsuz gerçekleşmesi için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirterek "Sabah 09.00'da başladık. İki sandıkta yapıyoruz. Vatandaşlarımız sabahtan geldiler, ilgi gösteriyorlar. Aşağı yukarı 100 kişi sırada. Herhangi bir sorun olmadan hızlı bir şekilde oylarını kullanıyorlar." dedi.

Oy verme işlemlerinin 7 Mayıs Pazar günü 21.00'de sona ermesinin ardından oy pusulalarının diplomatik kuryeyle Türkiye'ye ulaştırılması öngörülüyor.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Portekiz'de kayıtlı 1484 Türk seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda 2 gün sürecek oy kullanma işlemine yerel saat ile 09.00'da başlandı.

T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportlarını ibraz ederek oy kullanabilen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren Lizbon Büyükelçiliği binası önünde kuyruk oluşturdu.

Bugün saat 21.00'de sona erecek oy verme işlemi, yarın da 09.00-21.00 saatleri arasında yapılacak.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, "14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde yurt dışında başlayan oylama çerçevesinde bugün ve yarın Lizbon Büyükelçiliğimizde oy kullanacağız. Vatandaşlarımız ilk defa Portekiz'de oy kullanacak. Şu ana kadar seçmen kaydını yaptıran 1500'e yakın vatandaşımız var. Seçimlerin ülkemize, halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Portekiz'de yaşayan tüm seçmenlerimizi de oy vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, kayıtlı 584 seçmenin bulunduğu Nijerya'da Türk vatandaşlar, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta oy kullanıyor.

Nijerya'da kayıtlı seçmenler, 2 gün boyunca 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullanabilecek.

Bu ülkedeki oy verme işlemi 7 Mayıs saat 21.00 itibarıyla sona erecek.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, oyununu kullandıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'da ilk defa sandık kurulması dolayısıyla heyecanlı olduğunu belirtti.

Oy kullanma işleminin sorunsuz gerçekleşmesi için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ifade eden Bayraktar, seçimlerin tamamlanmasının ardından oyların güvenli şekilde Türkiye'ye ulaştırılacağını söyledi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başlayan Türk seçmenler, elçilik önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Oyunu kullanan Ahmet Burak Doğan, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "Herkese bunu yapmasını tavsiye ediyorum. Ülkemiz hakkında hayırlısı olsun." dedi.

İnsanların gelip oy kullanmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Doğan, gurbette yaşamanın zor olduğunu söyledi.

Sabahın erken saatinde oyunu kullanan Ufuk Erarslan da gelecek nesillere daha iyi bir ülke için vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini ifade ederek, "Oyumuzu kullanacağız ki her şeyi eleştirme hakkımız olsun. Oy atmadan, seçim hakkını kullanmadan eleştirmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 7 yıldır Sırbistan'da yaşadığını anlatan Erarslan, herkese oyunu kullanma çağrısında bulundu.

Ayşe Gönül ise erkenden gelip oyunu kullanmak istediğini ifade ederek, "Ülkemiz için hayırlı olsun. Herkesin oyunu kullanması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Sırbistan'da bulunan 2 bin 311 Türk seçmen, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda bugün yerel saatle 21.00'e kadar ve yarın da saat 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullanabilecek.

Sırbistan'da oy verme işlemi, 7 Mayıs akşamı sona erecek.

Belarus

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye’nin Minsk Büyükelçiliğine ilk defa sandık götürdü.

Yerel saatle 09.00'dan itibaren açılan sandıklarda Türk vatandaşları oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemleri yarın akşama kadar devam edecek.

Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Mustafa Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki seçimler için 500'den fazla seçmenin olduğu yabancı ülkelerde Türk vatandaşları için sandık kurulduğunu hatırlattı.

Belarus'ta kayıtlı seçmen sayısının 644 olduğunu belirten Özcan, "İlk defa başkent Minsk’te sandık açılmasının tatlı bir heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktayız.” dedi.

İki gün sürecek oylama işleminin 7 Mayıs akşamı saat 21.00'de sona ereceğini kaydeden Özcan, sandığın, oyların ve seçim malzemelerinin büyükelçilik binasında özel hazırlanmış güvenlikli odada muhafaza edileceğini anlattı.

Oylama işlemlerinin ardından ilk uçağın 8 Mayıs'ta olduğunu ve diplomatik kurye vasıtasıyla pusulaların bu uçakla Türkiye’ye ulaştırılacağını dile getiren Özcan, "Seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Slovakya

Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda yurt dışı seçmen listesinde yer alan vatandaşlar, bugün ve yarın saat 09.00'dan 21.00'e kadar oy kullanabilecek.

Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, AA muhabirine, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yurt dışında oy kullanacak seçmen sayısının alt limitini 500 olarak belirlediğini, daha evvel Bratislava'da sandık kurulmadığını, sayının 500'ün üzerinde olması nedeniyle burada da sandık açıldığını ifade etti.

Demirer, "Sizin de gördüğünüz gibi gayet ilgi var. Oy kullanma saati başlar başlamaz vatandaşlarımız gelmeye başladı, bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın her seçimde oy kullanmaya daha fazla ve siyasi hayata daha fazla iştirak etme eğilimi hepimiz açısından çok memnun edici." dedi.

Seçimlerin ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Demirer, oy verme işlemlerinin henüz başladığını, her şeyin belirli bir düzen ve karşılıklı saygı içinde ilerlediğini, hiçbir sorun yaşanmadığını ifade etti ve herhangi bir sorunla da karşılaşılmayacağı görüşünde olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar, sandık kurulmasından memnun

28 yıldır Slovakya'da yaşayan ve 450 kilometre uzaklıktan oy kullanmak için elçiliğe gelen Bahattin Demiral, bu ülkede ilk defa oy kullandığını belirterek, "Bratislava'da sandık kurulması vatan için çok harika bir şey." dedi.

Daha önce Almanya'da ikamet eden ve yaklaşık 3 yıldır Bratislava'da yaşayan Deniz Buyruk da vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sandığa geldiklerini kaydederek, ülkede sandık kurulmasını çok güzel bir gelişme olarak değerlendirdiğini dile getirdi.

Mehmet isimli çiftlik sahibi Türk vatandaşı da Slovakya’da sandık kurulmadığı dönemlerde ya havalimanlarına ya da farklı ülkelere gitmek durumunda kaldıklarını belirterek, "Bu, güzel bir şey, herkes gelip ülkesi için oyunu kullanabiliyor." diye konuştu.

3 Mayıs'ta Çekya'da oy verme işlemlerinin başlamasının ardından dün de Macaristan'da vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı. Bugün de Slovakya'daki seçmenler seçim sürecine dahil oldu.