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Türk takımlarının organizasyondaki maç programı TSİ şöyle:

Türkiye'yi erkeklerde de temsil edecek ODTÜ, B Grubu maçlarına yarın Belçika'da çıkacak. Galatasaray , C Grubu karşılaşmalarını İstanbul'da, ENKA ise D Grubu müsabakalarını Malta'da 20-22 Ekim'de yapacak.

Kadınlarda ODTÜ , A Grubu'ndaki ilk maçını yarın Sırbistan'da oynayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Çekya'da yapılacak B Grubu maçlarında 20-22 Ekim'de mücadele edecek.

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