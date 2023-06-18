İSTANBUL- Yerli teknoloji firmalarına, global pazara açılmaları için büyüme stratejilerini geliştirmeleri amacıyla; eğitim, koçluk destekleri sunan ve firmalara uluslararası bağlantılara erişim, müşteri ve yatırımcı tanıştırmaları yapan Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nın ikinci aşaması Londra’da başladı. 2014 yılından beri İTÜ ARI Teknokent tarafından 17 kere gerçekleştirilen Innogate programına katılan firmalar, bugüne kadar globaldeki büyümelerini 4’e katladı; Amerika’daki büyümelerini ise 15’e katladı. Teknoloji firmalarına somut ihracat artışı sağlayan programa bu yıl seçilen 13 Türk teknoloji firması, 12-23 Haziran tarihleri arasında Londra’da olacaklar. Firmalar bu süre boyunca Londra’nın en büyük teknoloji etkinliği olan London Tech Week’e de katılım gösterecek, İngiltere pazarına girişte kendileri için kolaylaştırıcılık sağlayacak uzmanlarla tanışacak, potansiyel müşteri ve yatırımcılarla buluşacaklar.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, İTÜ ARI Teknokent olarak sadece teknoloji geliştiren yeni startupları desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda bu startupların global arenada başarıya ulaşması ve ülkemiz için ekonomik katma değer sağlayan gurur verici başarılar elde etmesinin de hayati önem taşıdığını belirtti. Bu nedenle İTÜ ARI Teknokent olarak Innogate Programı aracılığıyla ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın da değerli katkılarıyla globalleşecek teknoloji firmalarına destek olmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak global ölçekte programların çeşitlenerek artacağını dile getirdi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI