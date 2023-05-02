Las Palmas

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası finalinde yarın İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya konuk olacak. Gran Canaria Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı kazanan takım, 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak ve gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılacak.

Bu çerçevede Türk Telekom, spora ve sporcuya desteğini her alanda gösterirken, 7Days Avrupa Kupası'nda finale adını yazdıran Türk Telekom Basketbol Takımı, Türkiye'ye 14. kez Avrupa kupasını getirmeye hazırlanıyor.

Müsabaka öncesi gazetecilere bilgi veren Türk Telekom CEO'su Önal, Türk sporunun gelişimi ve geniş kitlelere ulaşması için çeşitli sorumluluklar üstlendiklerini, önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"25 yıldır parkelerde yer alan ve önemli başarılara imza atan Türk Telekom Basketbol Takımımız şimdi Avrupa'da kupaya çok yakın. Takımımız, olağanüstü bir sezona imza atarken, Türk Telekom olarak, sporun her alanında değer üreten yaklaşımımızla sunduğumuz desteklerin başarıya ulaşmasını görmek bize gurur veriyor. Türk Telekom Spor Kulübü çatısı altında, profesyonel ve amatör spor kulüpleriyle 11 yılı aşkın süredir Türk sporuna hizmet ediyoruz.

Basketboldan eskrime, yüzmeden badmintona 33 branşta yaklaşık 6 bin sporcumuz bulunuyor. Yıllardır spora yatırım yapan bir marka olarak, 'Türkiye'ye Değer' anlayışıyla projeler üretiyor; Akıllı Stadyum projeleri, VAR sistemi ve taraftar paketleri ile ses getiren ilklere imza atıyoruz. Spor ve oyun ekosistemini teknolojinin ayrıcalıklarıyla harmanlayarak, dijitalleşmedeki deneyimimizi futbolun en değerli markası olan Süper Toto Süper Lig'deki 17 takımın yer aldığı eSüper Lig'e yakın zamanda adımızı verdik. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen eSüper Lig'in isim sponsoru ve resmi yayıncısı olduğumuzu duyurmaktan ayrıca büyük mutluluk duyuyorum."

"Takım oyunlarından, bireysel branşlara ve dijital oyun ekosistemine kadar her alanda öncüyüz"

Ümit Önal, spora sundukları katkının altını çizerek, takım oyunlarından bireysel branşlara uzanan geniş yelpazede şimdi de kitleleri peşinden sürükleyen eSpor heyecanına ortak olduklarını, yakın zamanda gerçekleştirdikleri eSuper Lig sponsorluğu gibi sporun geleceği için yeni sorumluluklar üstlenmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Oyun ekosistemi için kesintisiz ve güçlü altyapının ne anlama geldiğini çok iyi bildiklerine, takım oyunlarından bireysel branşlara ve dijital oyun ekosistemine kadar her alanda öncü olduklarına işaret eden Önal, "Bu nedenle de eSpor'un gereksinimleri arasında yer alan fiber altyapıyı ülkemizin her şehrine götürüyor, abonelerimize yüksek hızlı internet seçenekleri sunuyoruz. Dijital oyun platformumuz Playstore ve oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren GAMEON markamız ile oyun sektöründe de öncü rol üstleniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Önal, bu sezon gösterdikleri olağanüstü başarılarla adını Avrupa arenasında finale yazdıran Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı vesilesiyle Türk sporunun destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sporun gelişimi ve geniş kitlelere ulaşması için de sorumluluklar üstlenmeye ve önemli yatırımlar gerçekleştirmeye devam edeceklerini bildiren Önal, "Birlikte daha nice başarıları kutlayacağımıza inanıyor ve 7Days Avrupa Kupası'nda finalde ülkemizi gururla temsil edecek olan Türk Telekom Basketbol Takımımıza gönülden başarılar diliyorum." dedi.

AA