PEKİN AA- Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin'de 7'ncisi düzenlenen yarışmaya 36 ülkeden katılan 146 ekip, ağ, bulut ve bilgisayar teknolojisi kategorilerindeki projeleriyle yarıştı.

Gazi Üniversitesi öğrencileri Uğurhan Kutbay, Ali Gözüm, Onat Bulut ve Buğrahan Tapık'tan oluşan ekip, İnovasyon Yarışması'nda İkincilik Ödülü'nün sahibi oldu.

Ekip, ayrıca toplumsal fayda yaratma potansiyeline sahip projelere verilen Tech4all Ödülü'nü Çinli öğrenci ekibiyle paylaştı.

Dünya genelinde 120 bin öğrencinin başvurduğu yarışmada Avrupa bölgesinde İtalya, İspanya ve Türkiye'den 5 ekip derece elde etti.

Gazi Üniversitesi ekibini yanı sıra Yalova Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu ekip ağ kategorisinde uygulama dalında üçüncülük, Yalova Üniversitesi ile MEF Üniversitesi ve TED üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu karma ekip ise bulut kategorisinde uygulama dalında ikincilik ödülünü kazandı.

İnovasyon dalında katılımcılardan kendi hayatlarında karşılaştıkları gerçek ihtiyaçlardan yol çıkarak sosyal faydası ve ticari değeri olabilecek projeler üretmeleri istendi.

Öğrenciler yapay zeka, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, bulut bilişim ve mobil internet teknolojilerini kullanarak tasarladıkları tümüyle işlevsel modeller olan projelerini yarıştırdı.

Uygulama dalında, öğrencilerin teorik bilgileri ile pratik kabiliyetleri birleştirerek takım çalışması yürütmeleri talep edildi.

Dijital ekonomi için dijital yetenek

Yarışmanın ödül töreni Huawei'in merkezinin bulunduğu Çin'in Şıncın şehrinde düzenlendi.

Türkiye'nin Guangcou Başkonsolosu Kurtuluş Aykan, törene katılarak dereceye giren Türk öğrencileri tebrik etti.

Huawei İşletme Çözümleri Küresel Satış ve Ortaklık Geliştirme Bölümü Başkanı Şiao Haycun, törende yaptığı konuşmada, "Dijital yetenek ve kabiliyetler, dijital ekonomik gelişimin temelini oluşturuyor. Dinamik ve kapsayıcı bir dijital dünya için öğrencilerin dijital okur yazarlığını ve yeteneklerini geniş çapta geliştirmeliyiz." diye konuştu.