Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle Türkiye Nöroloji ve Nöroteknolojik Bilimler Derneği organizasyonunda düzenlenen eğitim programına 50 Türk ve 50 Azerbaycanlı doktor katıldı.

Program çerçevesinde Türkiye'den davet edilen alanında uzman doktorlar, katılımcılara epilepside güncel gelişmeler, tanı ve tedavi algoritmaları, alzheimer, migren, multiple skleroz tanısına ve tedavisine ve serebrovasküler hastalıklara güncel yaklaşımlar hakkında bilgi aktardı.

Doktorlar, ayrıca uygulamalı olarak pratik EEG değerlendirme eğitimi verdi.

Eğitim veren Türk uzmanlardan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Karadaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nörolojideki yenilikleri anlatacakları eğitim programının 3 gün süreceğini söyledi.

Karadaş, nörolojideki yeni gelişmeleri, tanı ve tedavi yöntemlerini Azerbaycanlı doktorlarla tekrar gözden geçireceklerini kaydetti.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik ise Azerbaycan ile yakın ilişkilerin ve işbirliğinin diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da her geçen gün daha da ileri aşamalara taşındığını, güçlendiğini, kalıcı ve verimli işbirliklerin tesis edildiğini belirtti.

Özçelik, TİKA'nın çalışmalarında sağlık çalışanların mesleki bilgi becerilerinin gelişmesine yönelik proje ve faaliyetlerin önemli bir yer teşkil ettiğini, benzer projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.