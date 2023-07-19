Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) arasında imzalanan protokol ile 2009'da eğitime başlayan, "ilk tematik spor okulu" olma özelliği taşıyan TVF Spor Lisesi, son dönemde başarılarla adından söz ettiren milli takımlara sporcu vermeye devam ediyor.

MEB genelgelerine uygun yetenek sınavı yapılarak her yıl 90 öğrenci alınan TVF Spor Lisesi'nde toplam 12 sınıf bulunuyor.

Öğrencilerin iyi bir voleybol eğitimi alması amacıyla TVF ile iş birliği içinde çalışan lisedeki dersler, branşı voleybol olan beden eğitimi öğretmenleri ve TVF antrenörleri tarafından veriliyor.

Son dönemde başarılarıyla dünyada ses getiren milli takımlara voleybolcu vermeye devam eden okuldan, erkeklerde yedişer sporcu 17 yaş altı ve 19 yaş altı takımında, 6 sporcu da 22 yaş altı ekibinde yer alırken, kızlarda ise 3 isim 17 yaş altı milli takımda forma giyiyor.

Toplam 23 oyuncuyu milli takımlara gönderen okul, ayrıca kulüplerin de altyapısına sporcu kaynağı sağlıyor.

TVF Spor Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TVF arasındaki protokolle öğrencilere voleybol alanında mesleki yeterlilik kazandırılıyor.

Ayrıca 222 öğrenci kapasiteli pansiyonla öğrencilere barınma hizmeti de sunulan okulda, TVF diyetisyenlerince sporcu beslenmesine uygun hazırlanan açık büfe kahvaltıyla en az 4 çeşitten oluşan öğle ve akşam yemeği imkanı da sunuluyor.

Spor psikoloğu ve diyetisyen hizmeti de veriliyor

1. Kademe Voleybol Antrenörlüğü, İstatistik Antrenörlüğü, Voleybol Kondisyonerliği ve Voleybol Hakemliği sertifikalarını 4 yılda almaya hak kazanan öğrenciler, TVF Spor Lisesi kulüp takımlarında küçük, yıldız ve gençler kategorisinde maçlara katılarak eksiklerini tamamlıyor.

Bünyesinde resim ve müzik atölyeleri, kütüphane, toplantı salonu, 17 derslik, 12 şube, TVF ile ortak kullanılan 3 spor salonu, 1 kondisyon salonu, fizyoterapi odası, sağlık odası ve performans laboratuvarını barındıran okulda spor psikoloğu ve diyetisyen hizmeti de veriliyor.

TVF merkez kampüsünde yer alan okulda öğrenciler Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan milli takım, Efeler ve Sultanlar Ligi müsabakalarını da ücretsiz izliyor.

Tuna: "Türkiye'deki en iyi altyapının TVF Spor Lisesi olduğu söyleniyor"

TVF Spor Lisesi Müdürü Mehmet Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verdikleri iyi eğitim sayesinde okulun sporcu fabrikası halinde geldiğini söyledi.

Türk voleybolunun milli başarısının "okullu" olmasından geçtiğini belirten Tuna, şu ifadeleri kullandı:

"Alt yaş gruplarındaki milli takımların başarılarında TVF Spor Lisesi öğrencilerin katkısı çok büyük. Şu anda özellikle erkek voleybolunda Türkiye'deki en iyi altyapının TVF Spor Lisesi olduğu herkes tarafından söyleniyor. Türkiye'deki yetenekli voleybolcuların öncelikle yerleşmek istediği bir okul haline geldik. 4 yıl boyunca burada kendini çok iyi geliştirip takımlarında devam etmelerini isteyen kulüpler var. Son iki yılın erkek voleybolunda Türkiye şampiyonuyuz. Ayrıca son Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya aldık. Bizdeki antrenman planlaması çok iyi. Okuldaki zamanı çok iyi değerlendiriyoruz. Şu anda sürdürebilir bir başarıyı yakaladık. Bunu da devam ettirmemiz gerekiyor."

Voleyboldaki başarının geçtiği yerin TVF Spor Lisesi olduğunu vurgulayan Tuna, "Bu okul Türkiye Voleybol Federasyonunun en önemli projelerinden biri. Okulda tamamen dünya standartlarında bir çalışma var. Şu anda bir tane daha salon yapılıyor. Aynı kampüste 4 salonumuz olacak. Eylül ayında çalışmaya başlayacağız. Her şey okulumuzdaki öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmesi için." değerlendirmesini yaptı.

Mehmet Tuna, Türk voleyboluna katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a teşekkür etti.

AA