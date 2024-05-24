Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, kara sistemleri alanındaki ürün ve kabiliyetlerini küresel çapta tanıtmaya devam ediyor. Otokar, son olarak Romanya'nın başkenti Bükreş'te bu yıl 9'uncusu düzenlenen BSDA'da yer aldı.

NATO ve Birleşmiş Milletlerin tedarikçisi olan Otokar, kara, deniz, hava savunma, sınır güvenliği, uzay ve siber güvenlik sektörlerindeki en son teknolojilerin sergilendiği organizasyona dünyaca tanınan zırhlı araçları ARMA 8X8 ve COBRA II ile katılım gösterdi.

Avrupa'nın dört bir yanından resmi delegasyonların katıldığı fuarda Otokar, COBRA II'nin pikap versiyonunu ilk kez yurt dışında sergiledi.

Modüler yapısı ve üstün hareket kabiliyetiyle öne çıkan COBRA II, 15'ten fazla ülkede, 20'den fazla kullanıcı tarafından Birleşmiş Milletler ve NATO görevlerinde aktif olarak kullanılıyor.

Farklı görevlerin üstesinden gelmeye hazır

Yüksek koruma ve taşıma kapasitesiyle büyük iç hacmi sayesinde dikkati çeken COBRA II'nin pikap versiyonu, fuarda, tasarımı, geniş silah entegrasyonu ve görev donanım-ekipman seçenekleriyle ilgi gördü.

COBRA II Pikap, mevcut COBRA II'nin üstün performans özelliklerini korurken yük kapasitesini artırarak farklı görevler için daha geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor.

Araç, modüler tasarımı sayesinde farklı görevlere adapte edilebiliyor. COBRA II Pikap, özellikle lojistik destek, mühimmat taşıma, saha bakım ve kurtarma gibi görevlerde etkili şekilde kullanılabiliyor.

Aracın geniş yükleme alanı, ağır yüklerin, büyük ekipmanların ve silah sistemlerinin taşınmasını kolaylaştırıyor. Bu sayede operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli malzeme ve ekipmanların güvenli şekilde taşınması mümkün oluyor.

COBRA II Pikap'ta kullanılan zırh sistemi, mürettebat ve yükün her türlü tehditten korunmasını sağlıyor.

Otokar, Romanya'da görev bekliyor

Romanya Savunma Bakanlığı şirketi C.N. Romtehnica S.A. tarafından açılan "4X4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar İhalesi"ne katılan Otokar, Romanya Silahlı Kuvvetlerine hizmet vermeyi amaçlıyor.

Yerel ortağıyla birlikte 4X4 araç programındaki zorlu gereksinimleri karşılamak için kapsamlı bir potansiyel iş planı hazırlayan Otokar'ın sunduğu teklif, projenin teknik, ticari ve finansal yönlerinin yanı sıra ülkede katma değer oluşturma ve yetenek geliştirme konularını da içeriyor.

İhale kazanıldığı takdirde Romanya'daki tesisi Avrupa'daki işleri için stratejik bir merkez olarak kullanmayı planlayan Otokar, yerel üretim faaliyetlerinin yanı sıra tesiste araştırma ve geliştirme faaliyetleri de yürütmeyi amaçlıyor.

Romanya'daki yerel tedarikçiler ve alt sistem üreticileriyle çalışarak ülkedeki yerel katma değeri artırmayı hedefleyen Otokar, Romanya'nın savunma kabiliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmak istiyor.