Türkçe Gönüllüleri Birliği, geçtiğimiz günlerde BİRLİK VAKFI’nda düzenlediği etkinlikte, Türkçemize gönül vermiş değerleri bir araya getirdi. Etkinliğin konusu, “Kurumların Türkçeye Karşı Sorumlulukları Çalışması ve Türkçeye Saygı Ödülleri”ydi.

Türkçe Gönülleri Birliği, yazarımız Oğuz Çetinoğlu’nu da, dilimize yaptığı hizmetlerden dolayı ödüllendirdi.

İnsanlık tarihinde dillerini yazıya döken ilk millet Türklerdir. Konuşmayı yazıya dökebilmek seslerin işareti olan harfleri oluşturmakla mümkün olabilmiştir. Bir dilin alfabesi, ancak, o dilin kuralları uygulanabilirse “ses verebilir”; aksi takdirde oluşturulan şekiller sembol ya da tamga olurlar.

Tamgalardan sesleri işareti olan harfleri üretmek alfabe oluşturan Türkler Altay Dağları’ndan İskandinavya yaylarına uzanan coğrafyanın dağlarını taşlarını, Batılıların “Runik” dedikleri harflerle, güzel Türkçemizin seslerini bezemişlerdir.

“TÜRKÇE SATRANÇ TAHTASI GİBİ BİR DİLDİR”

Batılı tarihçiler, Türk tarihini olduğu gibi, Türk dilinin, Türkçenin en eski, en yaygın konuşulan, kuralları gelişmiş, yerli yerine oturmuş bir dil olduğunu görmezden gelmektedirler. Fakat dilbilimi konusunda uzmanlaşmış saygın bilim adamları, “Türkçe, satranç tahtası gibi bir dildir” diyerek hakkını teslim etmişlerdir.

Çözümlenmiş ve doğru çözümlendiği kabul edilmiş Sümer tabletlerine dikkat çeken Prof. Dr. Osman Nedim Tuna, Türkçenin en azından 8 bin 500 yıldan bu yana kuralları belirlenmiş bir iletişim dili olarak kullanıldığını savunmuştur.

Sauel Noah Krımer, “Tarih Sümer’de başlar” diyor. Sümerler kendilerine “KENGERLER” derlerdi ve Kengerlerin atayurdu bugünkü Türkmenistan-Kazakistan coğrafyasıydı. Yani Sümerce bize yabancı bir değil.

ATALARIMIZ KENDİ GELİŞTİRDİKLERİ ALFABEYLE YAZILMIŞ ANITLAR DİKERKEN…

Atalarımız Türkistan coğrafyasında kendi geliştirdikleri 38 harfli alfabe ile yazılmış anıtlar dikerken bugün dünyada yaygın olarak kullanılan okunuşu başka, yazılışı başka diller henüz tarih sahnesine çıkmamışlardı. O nedenle, “Türkçe bilim dili olamaz” gibi yönlendirici söylemlere aldanmadan en önemli kültürel zenginliğimiz olan Türkçemize sahip çıkalım. Kaşgarlı Mahmut, ”İnsanlığın ilk resimli ansiklopedisi” kabul edilen Divan-ı Lügat’it Türk’ü 11. Yüzyılda Türkçe yazmıştı. Uygur dili konusundaki araştırmalarıyla tanıdığımız Willy Bang Kaup, “Türkçenin Almancadan 8 yüzyıl önce yazı dili olduğunu öğrendiğimde hem hayret ettim, hem merak ettim” demişti.

TÜRKÇE GÖNÜLLÜLERİ BİRLİĞİ’NDEN TÜRKÇE GÖNÜLLÜLERİNE

Türkçe Gönüllüleri Birliği Genel Sekreteri Ramazan Bakkal’ın yönettiği etkinliğin amacı, basın bülteninde şöyle tanılanmıştı:

“Türkçe bizim ses bayrağımızdır. Ay yıldızlı bayrağımıza gösterdiğimiz saygıyı, ses bayrağımıza da göstermeliyiz. Çünkü insan kalabalıklarını millet hâline getiren en önemli unsur ‘dil’dir. O ‘dil’ bizim için Türkçe’dir. Türkçe’mizi kaybedersek, candan aziz vatan toprakları dâhil, kaybedecek hiçbir değerimiz kalmamış demektir.

İstanbul’da faaliyet gösteren Gönüllü 12 Kuruluş, ‘Türkçeye saygı’ meselesinin Türkiye gündeminde yer alması maksadıyla faaliyete geçmiştir.”

“…Türkçemizin özellikle İngilizce kelime ve terimler tarafından işgali gün geçtikçe hızlanmakta, önlenemez bir hal almaktadır. İstanbul’da, 12 Gönüllü Kuruluş bu işgale seyirci kalmamak için çalışma başlatmış bulunuyoruz.

21 Ekim 2025 Salı günü 11.00 de çalışmamız sonucu hazırlanan çağrımız basın ve kamuoyuna açıklanacak; Türkçemizi dikkatli kullanan aşağıdaki isimlere Türkçeye Saygı Ödülleri verilecektir.

1-Fulin ARIKAN 2-Prof. Dr. Sadık Kemal TURAL 3 4-Oğuz ÇETİNOĞLU, 5-Fulya ÖZTÜRK (CNN), 6-Sabahat Vural İNSEL, 7- Murat ATIL, 8- Reyhan ÇINAR, 9- (Merhum) Hüseyin MOVİT

PROGRAM:

1-Açılış

2-Kurumlara Türkçeye Karşı Sorumlulukları Çağrısının Açıklanması

3-Ödüllerin takdimi ve teşekkür konuşmaları

4-Hediyelerin sunulması

5-Soru-Cevap

6-Serbest Kürsü

TÜRKÇE GÖNÜLLÜLERİ BİRLİĞİ’Nİ OLUŞTURAN KURULUŞLAR

1-Ekrem Erdem- Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı

2-Prof. Dr. Mustafa Erkal - Aydınlar Ocağı Genel Başkanı

3-Mahmut Bıyıklı: Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı.

4-Közhan Yazgan: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

5-Fatma Ersem Yargıcı: ESKADER (Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği Başkanı

6-Av. Şerafettin Yılmaz: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı İdâre Heyeti Başkanı.

7-Av. Mehmet Alacacı: Birlik Vakfı Genel Başkanı

8-Dr. Cezmi Bayram: İstanbul Türk Ocağı Başkanı

9-Serhat Kabaklı: Türk Edebiyatı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

10-Cafer Vayni: İLESAM (Türkiye İlim Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) İstanbul Şubesi

Başkanı

11-Şaban Gülbahar: Avrasya Bir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

12-Metin Öztürk: Bilim Teknoloji Derneği Başkanı”

YAZARIMIZ OĞUZ ÇETİNOĞLU’NU KUTLUYORUZ

Türkçe Gönüllüleri Birliği’nin BİRLİK VAKFI’nda düzenlediği “Kurumların Türkçeye Karşı Sorumlulukları Çalışması ve Türkçeye Saygı Ödülleri” konulu etkinlikte, Türk tarihi, Türk kültürü ve Türk edebiyatı konusundaki yazılarını, kitap ve dergi yayınları konusundaki haber ve değerlendirmelerini bilgilenerek okuduğumuz değerli yazarımız Oğuz Çetinoğlu’na da, Türkçemize yaptığı hizmetlerden dolayı ödül verildi.

Değerli yazarımızı, Önce VATAN ve YENİÇAĞRI yazı aileleri olarak kutluyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz.