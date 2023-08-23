İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Toplam 18 takımın mücadele edeceği ve 15 Eylül'de başlaması planlanan Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk hafta eşleşmeleri şöyle oluştu:

Bornova Belediyesi Karşıyaka-Konyaspor

OGM Ormanspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler

Esenler Erokspor-Semt77 Yalovaspor

Fenerbahçe Koleji-Gaziantep Basketbol

Final Spor-Sigortam.net

Kapaklıspor-Pizza Lazza Haremspor

Alagöz Holding Ildır Basketbol-Çayırova Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi-MKE Ankaragücü

Toplam 16 takımın bulunduğu ve 22 Eylül'de başlanması planlanan Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise ilk hafta eşleşmeleri şöyle:

HDI Yalova VIP-Turgutlu Belediye

Aslan Yol Burhaniye Belediyespor-Bursa Antspor

Çankırıspor-Rize Belediyesi

01 Adana Basketbol-Fenerbahçe Gelişim

Emlak Konut-Zonguldak Spor Basket 67

Tourism X Boğaziçi-BOTAŞ Gelişim

ÇBK Mersin Gelişim-Çerkezköy Belediyesi

Urla Belediyesi-Edremit Belediye

AA