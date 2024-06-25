Ankara

Türkiye, bu yılın ocak-mayıs döneminde toplam 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2 milyon 24 bin 865 Türk vatandaşı, 15 milyon 784 bin 213'ü yabancı Türkiye'yi ziyaret etti, böylece toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 809 bin 78'e ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,47 artış sağladı.

Bu yılın 5 aylık döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçiyle birinci, Rusya Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı. İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçiyle üçüncü olurken, bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.

Bu yılın mayıs ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artış göstererek 5 milyon 130 bin 119 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında ülkeye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Rusya Federasyonu yüzde 15,32 artış ve 739 bin 17 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 18,12 artışla 729 bin 505 ziyaretçi gönderdi. Birleşik Krallık ise yüzde 21,62 artış, 550 bin 592 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve Polonya takip etti.