ANKARA AA- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTB tarafından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenen Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Bursları Programı'na hayata geçtiği ilk yıl 42 bin civarında başvuru olduğunu söyledi.

Bugün gelinen noktada bu rakamın 117 bini geçtiğini belirten Ersoy, "2023 yılında Türkiye Bursları'na 162 ülkeden 117 bin 367 başvuru yapılması, yürütülen çalışmaların ne kadar doğru ilerlediğinin de bir göstergesi." diye konuştu.

Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Endonezya'dan Mısır'a, Nijerya'dan ABD'ye kadar dünyanın dört bir yanından gençlerin bu programa katılmasının, Türkiye Bursları Programı'nın küresel bir başarı hikayesine dönüştüğünün de en büyük ispatı olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye Bursları ile okuyan 1848 öğrencimiz mezun oluyor. 133 farklı ülkeden gelip mezun olan kardeşlerim, bugün hayatınızda önemli ama çok önemli eşiği geçmiş oluyorsunuz. Ama daha önünüzde çok uzun bir yol olduğunu da lütfen unutmayın. Belki bir kısmınız eğitimine devam edecek, bir kısmınız ülkesine dönüp aldığı nitelikli eğitimin ardından bilgisini, tecrübesini kendi ülkesine aktaracak. Hayatınızın geri kalan kısmında hepinize içten başarılar diliyorum. İnşallah ülkenize döndüğünüzde ülkeniz, milletiniz ve tüm insanlık için en güzel, en hayırlı çalışmaların altında sizlerin imzası olur. Bizler size güveniyoruz."

"Hep birlikte daha yaşanılabilir bir dünya hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Ersoy, mezun olan gençlere yönelik, "Sizlerle bizim yolumuz ayrılıyor gibi gözükse de biz aslında ezeli ve ebedi bir kardeşliğin altına hep beraber imza attık." ifadesini kullandı.

Farklı coğrafyalarda yaşansa da kalbi insanlığın iyiliği için dünyanın daha adil bir yer olması için atan insanların ayrılmasının hiçbir zaman mümkün olmadığına işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"İnşallah hep birlikte daha yaşanılabilir bir dünya hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için aynı ülkede de olmamız gerekmiyor. Tanzanya'da, Kenya'da, Kosova'da, Filistin'de, Venezuela'da da olsak kalbimiz hep bir atmaya devam edecek. Türkiye Bursları mezunları dünyanın dört bir yanında hayatı güzelleştirmeyi kendine ilke edinmiş, paylaşmayı, hoşgörüyü esas alan iyilik hareketinin parçaları olacaklar."

YTB Başkanı Eren: Bursların somut geri dönüşlerini almaya başlayacağız

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ise bu zamana kadar 35 bine yakın öğrenciye burs imkanı sağlandığını ve bu yıl 1848 uluslararası öğrencinin mezun olduğunu aktardı.

"Bu dönemden sonra verdiğimiz bursların somut geri dönüşlerini almaya başlayacağız." diyen Eren, "Türkiye Bursları marifetiyle Türkiye Cumhuriyeti son 20 yıldır dış politikasındaki paradigma değişimini eğitim diplomasisinde farklı bir noktaya taşıdı." ifadesini kullandı.

Eren, YTB olarak Türkiye mezunları ve Türkiye Burslarıyla eğitim almış uluslararası öğrencilerin, Türkiye'ye katkılarını artırmak üzerine çalışacaklarını dile getirdi.

Öğrencilerin ülkelerine döndüğünde ticaret, turizm ve kültürel işbirliği alanlarında Türkiye'yi önceleyeceklerinden emin olduğunu dile getiren Eren, "Sizlerle birlikte yol yürüyüp, büyümek gayesinde bu bursları size sağlıyoruz." dedi.

"Türkiye mezunları var olacak ve bizlere katkı sağlayacak"

Eren, "Türkiye mezunları" çalışmasının başka bir noktaya taşınacağını belirterek, mezun derneklerinin sayısının 5 sene içerisinde 50'ye çıkarılacağını kaydetti.

"Türkiye'de Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere, ihracat odağındaki birliklerle beraber, uluslararası öğrenci ihracat işbirliğini de oluşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Eren, şunları söyledi:

"Tüm bu çalışmaların ortaya çıkaracağı sinerji şu olacak; Türkiye'de eğitim almış çok büyük bir Türkiye mezunu ordusu var. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde bu yerli ve milli firmalarımız başta olmak üzere, Türkiye'de iş yapan ister özel sektör olsun, ister kamu sektörü olsun, tüm bu alanlarda Türkiye mezunları var olacak ve bizlere katkı sağlayacak. O yüzden, biz sizlerden çok umutluyuz, çok ümitvarız."

Konuşmaların ardından mezun olan öğrenciler keplerini attıktan sonra Bakan Ersoy ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.