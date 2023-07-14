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Türkiye , klasman maçında 15 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak. Yunanistan ise aynı gün yarı finalde Fransa'nın karşısına çıkacak.

Rekortmen bisikletçi Mark Cavendish, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta yarışamayacak

Rekortmen bisikletçi Mark Cavendish, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta yarışamayacak

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren ve farkı açan Yunanistan, üçüncü periyodunu 63-47 önde geçtiği karşılaşmadan 87-61 galip ayrıldı.

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