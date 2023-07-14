İstanbul
Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, çeyrek finalde ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.
Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu ay-yıldızlılar, 22-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Yunanistan, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.
İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren ve farkı açan Yunanistan, üçüncü periyodunu 63-47 önde geçtiği karşılaşmadan 87-61 galip ayrıldı.
Türkiye, klasman maçında 15 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak. Yunanistan ise aynı gün yarı finalde Fransa'nın karşısına çıkacak.
AA