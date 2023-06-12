TRABLUS AA- Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Halid el-Mişri, Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi Başkanı Ömer Muhammed Ebu Life ile Libya'nın başkenti Trablus'ta bir araya geldi.

Toplantıda Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Yardımcısı Raisedon Zenenga, Avrupa Birliği (AB) Libya Büyükelçisi Jose Sabadell, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Caroline Hurndall, Fransa'nın Trablus Büyükelçisi Mostafa Mihraje, Mısır'ın Trablus Büyükelçisi Mustafa Tamir ve İtalya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Rossi hazır bulundu.

ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard Norland ve Almanya'nın Trablus Büyükelçisi de toplantıya video konferans aracılığıyla katıldı.

Ne olmuştu?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından önceki gün yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Taslak, komite üyeleri tarafından onaylanmasına rağmen henüz Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri tarafından resmi imzalar atılmadı.