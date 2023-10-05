Kongre, Türk Üroloji Derneği, Avrasya Üroonkoloji Derneği, Endoüroloji Derneği ve Türk Androloji Derneği olmak üzere ülkede faaliyet gösteren üroloji derneklerinin işbirliğiyle İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek.

Kongrenin Lokal Organizasyon Komitesi Üyesi olan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Albayrak, program hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Albayrak, her yıl bilimsel olarak katkı sunulan, farklı ülkelerde yapılan kongrenin bu yıl Türkiye'de ilk kez gerçekleştirileceğini söyledi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını bu kongreyle taçlandırmak ve kutlamak adına yaklaşık 3 yıldan fazla çalışma yürüttüklerini belirten Albayrak, nihayetinde dernek yönetimince kongrenin İstanbul'da yapılmasına karar verildiğini anlattı.

Kongrenin 11-14 Ekim'de yapılacağını bildiren Albayrak, toplantıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Dünya Üroloji Kongresi, bu alandaki kongrelerin en büyüğü. 4 bin 500 ila 5 bin katılımcılı bir kongre. 40 ayrı ülkeden bilim insanları katılıyor olacak. Ürolojideki en yeni gelişmeleri tartışacağız. Bu konuda tebliğler, posterler olacak. Bir başka önemli yanı da 36 ülkeden yapılacak canlı cerrahiler kongre merkezinde eş zamanlı izlenecek ve tartışılacak. Bu 36 merkezin 6'sı da Türkiye'de olacak. Türkiye'mizde bu kongrenin sanıyorum en renkli formu gerçekleşmiş olacak. Kendi ülkemizden hayli bir katılımın olmasının yanında Türk üniversitelerindeki son sınıf tıp öğrencilerinden ürolojiye eğilimli olanlar da bu kongreye katılacak. Ürolojiyle ilgili değinilmedik, konuşulmadık hiçbir şey kalmayacak."

"Türk ürolojisi için bir gurur"

Prof. Dr. Selami Albayrak, toplantı "kongre turizmi" açısından değerlendirildiğinde, ülkeye binlerce bilim insanının gelecek olmasının "Türk ürolojisi için bir gurur" olduğunu ifade etti.

Kongrenin Lokal Organizasyon Komitesi olarak, 6-7 aydır yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını, periyodik şekilde yaptıkları toplantılarda kongrenin tüm detaylarını enine boyuna tartıştıklarını anlatan Albayrak, başarılı bir kongre olacağını ümit ettiğini dile getirdi.

Albayrak, kongrede, dünyada tıp endüstrisinin içinde olan her şeyin yer alacağını belirterek, "Sağlık Bakanlığının tanıdığı, tanımladığı ve desteklediği bir kongre. Sayın Bakanımız çok muhtemel ki kongrenin açılış konuşmasını yapacaklar. Bakanlığın desteklediği bir kongre olması hasebiyle de Türk ürologlarının bu kongreye katılımı çok daha kolay olacak." diye konuştu.

"Dünya, Türk ürolojisini daha yakından tanıma imkanı bulacak"

Kongreyle ilgili hedeflerden ve komitenin beklentilerinden de bahseden Albayrak, şöyle konuştu:

"Sosyal açıdan, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını biz ürologlar olarak böyle kutlayabilirdik ve başarılı olduk, Dünya Üroloji Kongresi'ni ülkemizde yapıyor olacağız. Bilimsel olarak dünya, Türk ürolojisini daha yakından tanıma imkanı bulacak. Böyle bir kongreye ev sahipliği yapabiliyor olmak şüphesiz Türk ürolojisi adına gurur verici bir durum. Ülkemizde üroloji alanında dünya standartlarının fevkinde bir düzeyde olduğumuzu ifade etmek isterim."

Prof. Dr. Selami Albayrak, kongrede özellikle ürolojik kanserler ve bu alandaki yenilikler ile yeni cerrahi yöntemlerin en fazla tartışılacak konular olduğunu aktararak, "Bir hastaya yardımcı olurken ona en az zararı vererek en fazla katkıyı sağlıyor olmanız gerekir. Bu ilke üzerine bütün tedavi modaliteleri tek tek tartışılıyor olacak." bilgisini verdi.

AA