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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ( EURO 2024 ) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ile Ermenistan arasında yapılacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

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