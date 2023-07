Ankara

İbrahim Türkiş, Yusuf Can Zeybek'in zaferiyle biten 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni değerlendirdi.

Federasyon olarak ilk defa kendi bünyelerinde bu tarihi organizasyonu gerçekleştirdiklerini aktaran Türkiş, "Geri dönüşler çok olumlu oldu. 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hem mücadele seviyesinin yüksekliği hem de organizasyon kalitesi anlamında birçok açıdan çok iyi ve başarılı geçti. Seyirciler de mutlu oldu. Geçen yıla göre hakem hataları da az oldu. Çünkü geçmişte üç nokta kuralıyla ilgili değişiklik oldu. Bu değişiklikle hakemler de rahatladı ve tartışmaya açık hemen hemen hiçbir durum olmadı." ifadelerini kullandı.

Yusuf Can Zeybek'in başpehlivan olmasına şaşırmadığını dile getiren Türkiş, "Kamuoyu için sürpriz olabilir ama bizim için değil. Bu sene Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Kırkpınar düzeyinde 3 organizasyon yaptık. Yusuf Can Zeybek, sürekli başarılı oldu, hatta birini finalde kaybetti. Böyle bir çıkış yapacağını bize gösterdi. Yusuf Can Zeybek'in başpehlivan olması benim için sürpriz değildi." diye konuştu.

"Seneye bambaşka bir Kırkpınar olacak"

İbrahim Türkiş, gelecek sezon değişecek kurallarla bambaşka bir organizasyonun sporseverleri beklediğini aktardı.

Kırkpınar'ın çok kalabalık yapıldığına işaret eden Türkiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Seneye bambaşka bir Kırkpınar olacak. Çünkü başpehlivan sayısı azalacak, böylelikle organizasyonun yapımı kolaylaşacak ve seyir zevki daha da artacak. Edirne küçük bir şehir ve yeterli otel kapasitesi yok. Bu sebeple elde olmayan nedenlerle organizasyonda herkesi istediğimiz gibi ağırlayamıyoruz. Sayı azalacağı için bizlerin de planlamasıyla çok daha iyi, güzel bir Kırkpınar olacak. Bu yıl da çok güzeldi ama seneye çok daha farklı olacak."

"Cengizhan Şimşek'in Kırkpınar'a katılmasında hukuki olarak hiçbir sakınca yoktu"

İbrahim Türkiş, geçen yıl kazandığı kemeri elinden alınan Cengizhan Şimşek'in Kırkpınar'da yer almasıyla ilgili çıkan eleştirilere cevap vererek, şunları kaydetti:

"Cengizhan Şimşek'in Kırkpınar'a katılmasında hukuki olarak hiçbir sakınca yoktu. Zaten Disiplin Kurulunun verdiği karar gereği bu arkadaşımız cezalı değil. Tedbir verilmediği için güreşmesinde en ufak sakınca yoktu. İnsanları tereddüde sokacak açıklamalar gördük, böyle bir şey yok. Geçen sene Kırkpınar'da güreşmesi ne kadar hatalıysa bu sene ufak bir risk bile yoktu, yer alması da doğruydu. Hukuki karar bu yöndeydi. 'Güreşler tescil olmayacak' diye saçma sapan laflara kimse itibar etmesin. En ufak bir pürüz yoktur."

AA