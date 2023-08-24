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TUGFO yurt dışı turnesi kapsamında 29 Ağustos'ta İtalya’nın Sicilya bölgesinde düzenlenen Palermo Classica Festivali'nde, 31 Ağustos'ta Agrigento Tapınaklar Vadisi'nde, 1 Eylül'de Selinunte'de, 2 Eylül'de yeniden Palermo Classica Festivali'nde ve 3 Eylül'de ise Corleone'da sahneye çıkacak.

Topluluk 24 Ağustos'ta Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda vereceği konserin ardından 26 Ağustos'ta da Nevşehir Kapadokya'da Paşabağları Ören Yeri'nde Devlet Çoksesli Korosu'nun katılımıyla Türkiye turnesini tamamlayacak.

Tiyatro oyuncuları kostüm ve savaş aletleriyle Selçuklu ruhunu canlandırıyor

Tiyatro oyuncuları kostüm ve savaş aletleriyle Selçuklu ruhunu canlandırıyor

Ulvi Cemal Erkin, Sergey Rachmaninoff, Felix Mendelssohn Bartholdy ve Jean Sibelius'un eserlerini yorumlayan orkestrada Başar Can Kıvrak solist olarak yer aldı.

İSTANBUL AA- Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, şef Cem Mansur'un yönetimindeki topluluk ilk konserini Atatürk Kültür Merkezi'nde verdi.

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