Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri" verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre; Türkiye genelinde sinema salonu sayısının 2022 yılında bir önceki yıla göre %1,3 azalarak 2 bin 366 olduğu, bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısının ise %0,3 azalarak 284 bin 204 olduğu belirtildi.

İstatistiklere baktığımızda son 3 yılda sinema salonları ve izleyici sayısında düşüş görülüyor. Uzmanlara göre pandemi nedeniyle izleyicilerin alışkanlıkları da epey değişti. Sinema ve gösteri sanatlarında pandemiden sonra sayılar artsa da doluluk oranları pandemi öncesinin gerisinde kaldı.

Sinema seyirci sayısı %187,9 arttı



Sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre %187,9 artarak 35 milyon 754 bin 644 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı %476,9 artarak 18 milyon 834 bin 898 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı %84,8 artarak 16 milyon 919 bin 746 kişi oldu.

Gösterilen yerli film sayısı %159,2 arttı

Gösterilen film sayısı bir önceki yıla göre %107,9 artarak 55 bin 56 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı %159,2 artarak 25 bin 869 olurken, gösterilen yabancı film sayısı %76,9 artarak 29 bin 187 oldu.

Tiyatro seyirci sayısı %662,6 arttı

Tiyatro seyirci sayısı 2021/'22 sezonunda %662,6 artarak 5 milyon 451 bin 627 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı geçen sezona göre %402,6 artarak 8 bin 368 oldu. Tiyatroda telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre %674,7 artarken çeviri eser seyirci sayısı %624,8 arttı.

Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı %718,5 arttı

2021/'22 sezonunda tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı %718,5 artarken yetişkin eseri gösteri sayısı %398,7 arttı. Aynı sezonda çocuk eseri seyirci sayısı %979,7 artarken yetişkin eseri seyirci sayısı %558,3 arttı. Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri sayısı %704,1 artarken oynanan yetişkin eseri sayısı %285,8 arttı.

Orkestra, koro ve topluluk gösteri sayısı %148,4 arttı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 6 topluluk faaliyet gösterdi. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı %150,3 artarak 180 bin 889 oldu. Orkestra seyirci sayısı geçen sezona göre %509,3 artarken koro seyirci sayısı %184,2 arttı, topluluk seyirci sayısı %11,8 azaldı. Orkestra, koro ve topluluk gösteri sayısı bir önceki sezona göre %148,4 artarak 780 oldu.

Haber: Ayşegül Bedir Akosman