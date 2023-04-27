Ankara

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de 3 Mart 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" ve anlaşmada değişiklik yapılmasına dair notaların onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete'nin bugünkü 1. Mükerrer sayısında yer aldı.

Buna göre, anlaşma hükümlerine uygun olarak taraflar arasındaki ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Anlaşmaya göre taraflar, anlaşmada belirlenen standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri alanındaki işbirliğini güçlendirecek.

Ayrıca taraflar, ticareti kolaylaştırmak ve taraflar arasındaki ticaretin önündeki gereksiz engellerden kaçınmak amacıyla standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon ve metrolojiden sorumlu ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliğini teşvik edecek.

Öte yandan, anlaşmayla Türkiye ve BAE temsilcilerinden oluşan bir ortak komite kuruldu.

AA