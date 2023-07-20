ANKARA AA- Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında gerçekleştirdiği BAE ziyareti sırasında imzalanan anlaşmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile yatırımcılara yönelik şeffaf bir yatırım ortamı için yasal bir zemin oluşturulduğunu belirten Kacır, karşılıklı yatırım ikliminin güçlendirilmesiyle ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşınacağını söyledi.

Dijital Dönüşüm Alanındaki İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı imzalandığı bilgisini veren Kacır, bu mutabakatla iki ülkenin dijital dönüşüm ve dijital altyapı projelerinin geliştirilmesine imkan sağlanacağını ifade etti. Kacır, bu çalışmaların veri merkezi ve yapay zeka projelerine imza atılmasına da fırsat oluşturulacağını dile getirdi.

Ticari Amaçlar İçin Ortak Fırlatma Araçları Kabiliyetlerinin Gelişmesi Hususundaki Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını da anımsatan Kacır, şunları kaydetti:

"Bu mutabakatla gelişen uzay ekonomisinden iki ülkenin payının artırılması hedefleniyor. Bu sayede oluşacak stratejik işbirliği sayesinde ortak bir fırlatma üssü kurulması ve fırlatma aracı geliştirmesine yönelik imkanlar daha da artacak. Bu çalışma ve projelerle Türkiye ile BAE arasındaki ilişkiler en üst düzeyde devam edecek."