Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, aday kadroya alınan sporcular, 27 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde İzmir TAF Yüksek Performans Merkezi'nde kampa girecek.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.