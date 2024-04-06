Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta mücadelesinde Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 87-82 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Tomislav Mijatovic, Anadolu Efes'in başarı geleneğini sürdürmek istiyor Tomislav Mijatovic, Anadolu Efes'in başarı geleneğini sürdürmek istiyor

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Göksun Öz

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 8, Sibande 11, Pecarski 8, Badzim 18, Floyd 18, Berke Aygündüz, Oktay Güneş, Bleijenbergh 5, İsmail Karabilen, Çağatay Özkan 2, Ragıp Berke Atar 12

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 2, Neal 11, Michineau 17, Semih Erden 3, Brown 25, Ömer Utku Al 11, Ahmet Can Duran, Mutaf 4, Metin Türen, Gavrilovic 14

1. Periyot: 23-26

Devre: 38-52

3. Periyot: 59-74

Kaynak: AA