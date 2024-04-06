Tomislav Mijatovic, Anadolu Efes'in başarı geleneğini sürdürmek istiyor Tomislav Mijatovic, Anadolu Efes'in başarı geleneğini sürdürmek istiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 92-86 mağlup etti.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, ligde 18. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 13. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemeler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Tolga Edis

Galatasaray Ekmas: Walden 5, Sadık Emir Kabaca 8, Bost 21, Göksenin Köksal 15, McCormack 14, Samet Geyik 10, Prepelic 9, Yeboah 4, Karahan Tuan Efeoğlu,

Pınar Karşıyaka: McCollum 22, Deniz Kılıçlı 8, Martin 17, Vittorio Brown 11, Kenan Sipahi 5, Jaylon Brown 11, Furkan Haltalı 15, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep

1. Periyot: 20-23

Devre: 39-47

3. Periyot: 65-65

Diskalifiye: 39.21 Klemen Prepelic (Galatasaray Ekmas)

Kaynak: AA