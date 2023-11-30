İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta programı şu şekilde:
Yarın:
19.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (Ülker)
2 Aralık Cumartesi:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Muradiye)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Reeder Samsunspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
3 Aralık Pazar:
15.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (Enka)
18.00 TOFAŞ-Bursaspor İnfo Yatırım (TOFAŞ)
20.30 Galatasaray Ekmas-Çağdaş Bodrumspor (Sinan Erdem)Kaynak: AA