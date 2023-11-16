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20.30 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

Ligde 8. haftanın maç programı şöyle:

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde yarın Galatasaray Ekmas ile Bursaspor İnfo Yatırım saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

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