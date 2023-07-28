İSTANBUL AA- Türk savunma sanayisi şirketi Lentatek, Kazakistan'ın AR-GE Merkezi Kazakistan R&D Center ile geleceğin teknolojilerine yönelik işbirliği yapacak.

Webb teleskobu 1470 ışık yılı uzaktaki genç yıldız çiftinin fotoğrafını çekti Webb teleskobu 1470 ışık yılı uzaktaki genç yıldız çiftinin fotoğrafını çekti

16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2023) kapsamında, Kazakistan R&D Center ile Lentatek, insansız sistemler ve yakıt pili teknolojilerine yönelik ortak AR-GE çalışmaları yapmak için anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında, Lentatek'in ana uzmanlık alanlarından hidrojen ve yakıt pili teknolojileri ile insansız hava sistemleri konularındaki yetkinliklerinin, Kazakistan AR-GE Merkezi ile birlikte geliştirilecek çalışmalara aktarılarak, ortak Ar-Ge çalışmaları yapılması hedefleniyor. İşbirliği anlaşması sayesinde, projelerin, iki ülke mühendislerinin ortak çalışmaları ile hayata geçirilmesi planlanıyor.