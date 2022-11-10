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1514 rakımlı tepeye 1514 metrekarelik Türk bayrağı

10 Kasım 2022 Perşembe 11:21
1514 rakımlı tepeye 1514 metrekarelik Türk bayrağı

MUŞ - Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ekiplerinin de desteğiyle, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası için 1541 rakımlı Bayrak Tepe’ye parke taşlarıyla 1514 metrekarelik Türk bayrağı görseli oluşturulup, Atatürk posteri açıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası sebebiyle Muş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, Muş-Kulp  kara yolunun 1’inci kilometresinde yer alan Bayrak Tepe'ye kilit parke taşıyla 1514 metrekarelik Türk bayrağı görseli  çizdi. Polisler tarafından özenle tek tek boyanan parke taşlarından oluşturulan Türk bayrağı görseli, bugünkü törene yetiştirildi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk’ü anan polisler, saygı duruşunda bulunarak Bayrak Tepe’ye yapılan Türk bayrağı ve açılan Atatürk posterine selam durdu.

30 günde tamamlanarak kente yeni bir silüet kazandıran çalışmada, 35 metreküp beton ile 1,5 ton kırmızı ve beyaz boya kullanıldı. Gece aydınlatması ve gündüz görüntüsüyle izleyenleri beğenisini toplayan Türk bayrağı, kentin birçok noktasından görülebiliyor. Bayrak, ayrıca Diyarbakır, Bingöl ve Bitlis kara yolundan da izlenebiliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
1514 Rakımlı TepeTürk Bayrağı
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