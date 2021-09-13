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Ankara'da fahiş fiyat denetimi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Eylül 2021 Pazartesi 13:51
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Ankara'da fahiş fiyat denetimi

ANKARA - Ankara'da Ticaret Bakanlığı müfettişleri, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi ve aşırı fiyat artışları iddialarını araştırmak üzere toptancı halinde denetim yaptı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile aralarında Ankara'nın da bulunduğu 10 büyükşehirde toptancı hallerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı müfettişleri Yenimahalle'deki toptancı halinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta şube müdürlüğünde gıda fiyatlarına ilişkin evrak denetimi yaptı. Ekipler, tüm evrakları titizlikle inceleyip, fiyatlara ilişkin bilgi aldı.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, denetimlerin 10 büyükşehirde gerçekleştirildiğini belirterek, "Müfettişler hem mevzuatı kontrol edecekler hem de bugünlerde çok gündeme geldiği için gerçekten yüksek fiyat var mı, varsa gereğini yapmak üzere buradalar. Yalnız sebze ve meyve de değil tüm gıda fiyatları ile ilgili müfettişlerin bu konuda incelemeleri olacak" dedi.

Başkan Tavşan, yüksek fiyat iddialarına ilişkin ise "Bu yıl meyve fiyatları yüksek gitti. Bunun nedeni rekoltenin az olması. Bir de kabul etmek lazım üretimden başlayan masraflar çok fazla. Burada birileri haksız kazanç sağlıyor mu; esas mesele bu" diye konuştu. Müfettişlerin haldeki fiyatlara ilişkin incelemeleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankarada Fahiş Fiyat Denetimi
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