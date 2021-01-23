Bakan Akar: İnşallah milli muharebe uçağımızı yapacağız

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Sakarya'daki 1'nci Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğünde incelemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesini de ziyaret eden Akar'ı, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, BMC Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Talip Öztürk ve şirket yetkilileri karşıladı.

'YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİNİ BÜYÜTECEĞİZ'

Faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar, savunma sanayi başta olmak üzere dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan iddialı çalışmalarla savunma sanayide önemli başarılara imza atıldığını, bunu yaparken bir sürü engel, zorlukla karşılaşıldığını kaydetti. Akar, Türkiye'nin etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya olan ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğuna dikkat çekerek, "Tarihe baktığımızda çok acı serüvenlerimizin olduğunu görürsünüz. 1'inci Dünya Savaşı'nda parasını verdiğimiz gemileri alamadık. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra bize açık, örtülü bir takım müeyyideler uygulandı. Dolayısıyla biz 83 milyonluk asil Türk milletinin güvenliğini ve savunmasını birilerinin vicdanına, kararına bırakamayız. Bizim için yerli ve milli savunma sanayi olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Bunu getirdiğimiz noktadan inşallah daha da geliştirecek ve büyüteceğiz. Sonuç olarak Silahlı Kuvvetlerimizin ne ihtiyacı varsa karşılayacağız. Hepsini karşılamak mümkün mü? Değil ama azami düzeyde nereye kadar gidebilirsek gideceğiz" diye konuştu.

'ÇOK DAHA İLERİ GİDECEĞİZ'

Geçmişte parası verildiği halde bir insansız hava aracının motorunun revizyonunun dahi yaptırılamadığı dönemlerin olduğunu hatırlatan Bakan Akar, "Şimdi çok şükür biz SİHA , İHA, zırhlı araç, silah, mühimmat ihraç ediyoruz. Toplumsal hafızamızda yer alan ibretlik tarihi dersler var. Nuri Killigil'i, Nuri Demirağ'ı unutmayın. Milli Savunma Bakanlığı olarak başından beri 'her şeyi kamu, askeri fabrikalar yapacak, askerler, devletin fabrikaları yapacak' gibi bir anlayışın içinde olmadık. Öyle bir şey kalmadı artık. Burada önemli olan milletimizin, devletimizin bütün unsurlarının seferber edilip, birbiriyle koordineli şekilde, birbirlerinin işini kolaylaştıracak, destekleyecek şekilde çalışması. Bu manada kamu, özel sektör, üniversitelerimiz dahil hepsi omuz omuza, tek yumruk, vücut olarak çalıştılar, çalışmaya devam ediyorlar. Bu konuda önemli bir mesafe kat edildi. Önümüzdeki dönemde bunlardan ilham alarak çok daha ileri gideceğimize inanıyorum. Çünkü kendimize güven geldi" dedi.

'GİDİLMESİ GEREKEN YOLUMUZ VAR'

Bakan Akar, Türkiye'nin en modern, en ileri teknoloji kullanılan araç, gereç, silahları yapabilecek kapasitesinin olduğunu belirterek, "Bizim kültürel birikimimiz, entelektüel sermayemiz var. Bunları kullanmak suretiyle ülkemize, milletimize yapacağımız ne varsa bunları yapmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayide ulaşılan yüzde 70'lik yerlilik ve millilik oranı önemli bir başarı. Ancak gidilmesi gereken çok çetin yolumuz var. Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edip bu istikamette ilerlememiz lazım" dedi.

'MİLLİ MUHAREBE UÇAĞIMIZI YAPACAĞIZ'

Bakan Akar, yerli üretim harp araç, gereç ve sistemlerinin TSK'daki erinden, rütbeli personeline kadar herkesin moral ve motivasyonunu artırdığını vurgulayarak, "İnşallah önümüzdeki dönemde bu çıtayı daha da yükseltip milli muharebe uçağımızı yapacağız, siper hava ve füze savunma sistemimizi yapacağız. Anadolu amfibi hücum gemimiz var; bu çok ciddi bir olay. Karada, denizde, havada bu asil milletin, memleketin hak alaka ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Fakat hiçbir zaman rehavete kapılmak yok; zafer sarhoşluğu çok tehlikeli. İşimizi ciddiye alacak, ciddiyet ve samimiyetle gece-gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

FIRTINA OBÜSÜNÜN KAYNAĞINI YAPTI

Bakan Akar ve komutanlar, fabrikadaki üretime ilişkin muayene, kontrol ve denetimlerin yapıldığı, askerlerden oluşan İkmal, Kalite, Güvence ve Proje Takip Müdürlüğüne geçti. Burada faaliyetlere ilişkin bilgi alan, talimat veren Akar, sonrasında fabrikadaki güç grubu test merkezini ziyaret etti. 400 beygirlik Vuran, 600 beygirlik Azra ve Fırtına obüsünde kullanılan 1000 beygirlik Utku motorlarına ilişkin bilgi alan, motor testlerine katılan Akar, üretimi devam eden yeni nesil Fırtına obüsünün 6'ncı gövde kaynağını yaptı.

'KENDİNİ KANITLAMIŞ SİLAHLAR'

Bakan Akar, BMC tarafından üretilen zırhlı araçların yer aldığı sergiyi de gezdi. Burada düzenlenen imza töreni ile üretimi tamamlanan yeni nesil üç Fırtına obüsünün Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi gerçekleştirildi. Akar, "Fırtınalar bu konuda kendini kanıtlamış silahlardır; bugüne kadar yaptığımız uygulamalarda kullandığımız silahlar. Son derece memnunuz. Bunun ikinci versiyonu, geliştirilmiş versiyonu ile Mehmetçiğin çok daha önemli işler yapacağından şimdiden emin olabilirsiniz. Bu bizim için de sizin için de gerçekten önemli bir gurur kaynağıdır. Herkesi kutluyorum. Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı, hak alaka ve menfaatlerimizi karada, denizde, havada 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde bizler korumaya devam edeceğiz. Sizler de bu yaptığımız gayretleri kolaylaştırmak için silah araç, gereç mühimmat, teçhizat bunları üretmeye devam edeceksiniz. Dolayısıyla millet olmanın mutluluğunu, imtiyazını hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.