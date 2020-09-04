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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas Kongresi’nin 101'inci yıl dönümünde bir kez daha ifade ediyoruz ki manda ve himayeyi kabul etmeyen milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Eylül 2020 Cuma 16:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Harbi'nin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi ve 4 Eylül 1919 tarihinin, milletin hafızasında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Sivas Kongresi Milli Mücadele'nin mihenk taşı olmuş, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları burada yapılmıştır. Milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya yine Sivas’tan ilan edilmiştir. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar, Misak-ı Milli'nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında, Kurtuluş Savaşı’nın tüm safhalarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında etkili olmuştur. Bu kararlar, aynı zamanda milletimizin en zor zamanlarında bütün dünyaya haykırdığı bir bağımsızlık manifestosudur. Milletimiz, her dönemde bayrağına, vatanına ve istiklaline yönelen tehditlere birlik ve beraberlik içinde direnmiştir. Genç-yaşlı, kadın-erkek tüm vatandaşlarımız, Kurtuluş Savaşı’ndaki ruh ve heyecanla, milli iradeye, geleceğine her zaman sahip çıkmıştır" dedi.

'MİLLETİMİZ, BU CENNET VATANI ASLA BÖLDÜRTMEYECEKTİR'

Birlik ve beraberlik devam ettiği sürece her türlü tehdidin bertaraf olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivas Kongresi’nin 101'inci yıl dönümünde bir kez daha ifade ediyoruz ki manda ve himayeyi kabul etmeyen milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir. Sivas Kongresi’nde tecessüm eden milli duruşa sahip çıkmaya ve bunu sürdürmeye kararlıyız. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize el uzatanlar, karşılarında yine aynı iradeyi bulacak ve hüsrana uğrayacaklardır. Bugün de şanlı zaferlerle dolu tarihimizden aldığımız güçle, geleceğe emin adımlarla yürüyor, ülkemizin her alanda gelişmesi ve ilerlemesi için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor; bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için çalışan, ter döken, gerektiğinde canını veren ecdadın her birini şükranla yâd ediyorum. Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 04.09.2020 16:36
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanSivas Kongresi
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