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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Şubat 2021 Perşembe 12:24
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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İZMİR - Ege Denizi'nde, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve ilçelerinin yanı sıra Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın(AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 11.45'te, merkez üssü Ege Denizi Dikili açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre altındaki deprem, Aliağa ve Foça başta olmak üzere İzmir'in tüm ilçeleri ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ege DeniziDeprem
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