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Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

23 Kasım 2022 Çarşamba 14:42
Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Buna göre; Gökçeada'dan Kabatepe'ye bugün saat 13.00, 18.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 ve 20.00 seferleri iptal oldu.

Yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında karşılıklı olarak saat 19.00 ve 21.00'de sefer yapılacağı belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GökçeadaFeribot SeferleriFırtına
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