KARABAĞ ZAFERİNİN 1. YILDÖNÜMÜ İSTANBUL’DA KUTLANACAK 

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL

28 yıl boyunca Ermenistan’ın işgali altında olan Karabağ toprakları, geçtiğimiz yıl Azerbaycan Ordusu tarafından geri alındı. 44 gün süren savaş sırasında Azerbaycan Ordusu adeta destan yazmış ve işgal altındaki toprakları kurtardı. Karabağ Zaferinin 1. yıldönümü sebebiyle İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Azerbaycan Türk Evi ortaklaşa bir kutlama programı gerçekleştirme kararı aldı.

8 Kasım Pazartesi akşamı saat 19.00’da yapılacak programda Azerbaycan ve Türkiye’den sevilen sanatçılar sahne alacak. Yoğun katılımın olması beklenen geceyle ilgili konuşan İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy, “Karabağ Zaferi, son 100 yılın en önemli hadiselerinden biridir. Türkiye - Azerbaycan kardeşliğinin zirvesidir. Azerbaycan Ordusu ve halkı şanlı bir destan yazmıştır. Bu nedenle İstanbul’da ATEV’ le birlikte düzenlediğimiz kutlama programı çok önemli ve anlamlıdır” dedi.

Azerbaycan Türk Evi Başkanı Doç. Dr. Tenzile Rüstemhanlı da şu görüşlere yer verdi: “ Seyfullah Türksoy ile birlikte 25 yılı aşkın bir süredir başta Karabağ meselesi ve Hocalı Soykırımı olmak üzere, Türk Dünyası eksenli pek çok çalışma gerçekleştirdik. 8 Kasım’da yapacağımız Karabağ Zaferi kutlamamız da bu kapsamdadır.

Bu vesileyle kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik ruhu ve bir millet iki devlet ülküsü sonsuza dek yaşayacaktır!”