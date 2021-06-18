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Lapseki'nin bardağa sığmayan şampiyon kirazı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Haziran 2021 Cuma 14:29
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Lapseki'nin bardağa sığmayan şampiyon kirazı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen en iyi kiraz yarışmasında, çay bardağının boğumundan girmeyen şampiyon kirazlar belli oldu. Ziraat 900 kategorisinde Ahmet Aksoy’un kirazı, diğer cinsler kategorisinde ise Mücahit Şen'in kirazı birinci oldu.

Lapseki Belediyesi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kiraz festivalini iptal etti. Ancak üreticilerin teşvik edilmesi için en iyi kiraz yarışması yapıldı. Ziraat 900 kategorisinde 19, diğer çeşitler kategorisinde ise 15 olmak üzere yarışmaya toplam 34 üretici katıldı. Belediye hizmet binasında kurulan standa üreticiler tarafından kasalarla getirilen kirazların ambalajları da beğeni gördü. Çiçekler ve yapraklarla süslenen kirazlar, jüri karşısına çıktı.

JURİ SEÇİMDE ZORLANDI

Jüride yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Murat Şeker, Lapseki Meslek Yüksekokulu (MYO) Prof. Dr. Gıyasettin Çiçek, Doç. Dr. Neslihan Ekinci, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Sakaldaş, Dr. Öğretim Üyesi Sefa Polatöz, Ögretim Görevlisi Mustafa Onur Ünal, Neşe Yılmaz, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Ali Gündoğdu, İlçe Tarım Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Kaçan ambalaj, meyve ağırlığı, şeker oranı, sap kalitesi ve tat kriterlerine göre puanlama yaptı. Çay bardağının boğumundan girmeyen irilikteki kirazlar, jüriyi seçim yapmakta zorladı.

​Yarışma sonunda Ziraat 900 kategorisinde birinci olan Ahmet Aksoy’a 4 bin TL, ikinci Orhan Aktuğ’a 2 bin 500 TL, üçüncü Hasan Kerem Doğan’a 1500 TL, dördüncü Mehmet Şen’e bin TL ve beşinci Yağmur Pekşen’e 750 TL ödül verildi. Diğer cinsler kategorisinin birincisi Mücahit Şen 4 bin TL, ikinci Mustafa Gündüz 2 bin 500 TL, üçüncü Emine Oktay bin 500 TL, dördüncü Fatma Okutucu bin TL ve beşinci Hasan Dilara Gündör 750 TL ödülün sahibi oldu.

'AMAÇ LAPSEKİ'DEKİ ÜRETİCİNİN KİRAZININ TANITILMASI'

Lapseki Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, yarışmaya katılan üreticilere teşekkür ederek, "35 üreticimiz kiraz yarışmasına katıldı. Yarışmayı iki kategoride Lapseki’de düzenliyoruz. Kirazlar Ziraat 900 dediğimiz bir de diğer çeşitler olarak bunlar 2 çeşitte değerlendiriliyor. Bu sene üreticilerimizi teşvik etmek için kiraz festivali düzenledik. İnşallah gelecek senelerde daha farklı kutlamalar gerçekleştiririz. Buradaki bütün amacımız Lapseki’deki üreticinin kirazının tanıtılması ve pazar bulması bizim için çok önemli. Bu kiraz yarışmasını da üreticilerimize destek için yapıyoruz. Burada dereceye giren kirazlarımızı daha önceki yıllarda olduğu gibi Cumhurbaşkanımıza ulaştıracağız. Lapseki kirazının tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şampiyon KirazLapsekiKiraz
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