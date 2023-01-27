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Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari, Van, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

27 Ocak 2023 Cuma 16:08
Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı

ANKARA - Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarının pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiKuvvetli Kar YağışıUyarı
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