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Rize'de fırtına; dalgalarla gelen taşlar, sahil yoluna doldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Aralık 2021 Çarşamba 15:59
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Rize'de fırtına; dalgalarla gelen taşlar, sahil yoluna doldu

RİZE - RİZE’de, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Karadeniz’de oluşan dalgalar, Fındıklı ilçesinden geçen sahil yoluna ulaştı. Dalgalarla sürüklenen taşlar yola dolunca ulaşımda aksama oldu. Ekipler, trafiğin kontrollü sağlandığı bölgede temizlik başlattı.

Kentte gece başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Fındıklı ilçesi Gurupit mevkisinde kuvvetli yağış ve beraberindeki fırtınayla Karadeniz’de oluşan dalgalar, sahil yoluna ulaştı. Dalgaların sürüklediği irili ufaklı taşların yola dolmasıyla sürücüler, zor anlar yaşarken, ulaşımda aksama oldu. Karayolları ekipleri, dalgaların şiddetini artırdığı anlarda Artvin-Rize güzergahındaki yolu ulaşıma kapatıp, olumsuz durum yaşanmasını önledi. Ekiplerin, zaman zaman diğer şeritten trafiği kontrollü olarak sağladığı bölgede önlem alınıp, temizlik çalışması başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeFırtınaSahil
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